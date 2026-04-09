Eiza revela detalles de su relación con Grigor Dimitrov: 'Nunca había estado en una relación tan sana y completa'

Eiza González confiesa el duro diagnóstico que enfrentó

En una entrevista para Women's Health, Eiza González reveló que padece endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico y habló sobre lo difícil que puede ser para muchas mujeres obtener un diagnóstico adecuado, al señalar que es común que sus síntomas sean minimizados o considerados “normales”, lo que retrasa la atención médica y el tratamiento oportuno.

Eiza González (Getty Images)

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico: ‘Oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Oh, este dolor es normal. Oh, este nivel de sangrado es normal. Oh, estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, aseguró la actriz.

Eiza también habló del momento en que su salud la obligó a poner un alto y prestar más atención a su cuerpo, lo que la llevó a adoptar una rutina médica mucho más estricta y constante.

Eiza González (Getty Images)

“Llegó un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja y, lamentablemente, ese fue mi caso”, compartió. “Cuando cumplí 30, me volví muy constante. Empecé a hacerme revisiones anuales, casi religiosamente, con resonancias magnéticas para controlar mi estado de salud”, explicó.

A través de una de esas resonancias, Eiza González descubrió que tenía adenomiosis severa. En cuanto a la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, el diagnóstico llegó gracias a una combinación de estudios médicos y al proceso que inició para congelar sus óvulos.