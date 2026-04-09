El caso de Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como “Micky Hair”, dio un giro clave este 9 de abril de 2026. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de dos presuntos autores materiales de su homicidio, ocurrido en septiembre del año pasado en Polanco.
Detienen a dos implicados más en el asesinato de “Micky Hair”, estilista de Ángela Aguilar
Detienen a dos implicados más en el asesinato de “Micky Hair”, estilista de Ángela Aguilar
Con estas capturas, ya suman tres los implicados detenidos por un crimen que sacudió al mundo de la belleza y a figuras del espectáculo, donde el estilista había construido una carrera sólida y atendía a famosas como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natalia Dupeyrón.
El asesinato ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando “Micky Hair” salía de su salón ubicado en la zona de Masaryk. De acuerdo con las investigaciones, fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones de manera directa.
Desde el inicio, autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartaron un robo, señalando que se trató de un ataque dirigido.
Aunque en su momento circularon versiones sobre posibles extorsiones en la zona, las indagatorias oficiales se enfocaron en una agresión selectiva, sin confirmar ese móvil.
Quiénes son los detenidos y qué papel habrían tenido
Los más recientes detenidos fueron identificados como Ángel Jorel “N”, de 19 años, y Kevin “N”, de 24, ambos señalados como presuntos autores materiales del crimen. Fueron ubicados gracias a trabajos de inteligencia, análisis de videovigilancia y operativos coordinados entre distintas autoridades.
Antes de ellos, en diciembre de 2025, fue detenido José Eduardo “N”, quien habría participado en la logística del ataque, facilitando la huida de los agresores.
📝 La Fiscalía CDMX y la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable participación en el homicidio de un hombre que se desempeñaba como estilista en Polanco.
Suman ya tres los hombres… pic.twitter.com/gWeEMHoz2B
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 9, 2026
Las tres capturas forman parte de una investigación que se extendió por más de seis meses y que involucró el seguimiento de cámaras, cruces de información y colaboración entre instancias federales y locales.