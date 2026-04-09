Detienen a dos implicados más en el asesinato de “Micky Hair”, estilista de Ángela Aguilar

Con estas capturas, ya suman tres los implicados detenidos por un crimen que sacudió al mundo de la belleza y a figuras del espectáculo, donde el estilista había construido una carrera sólida y atendía a famosas como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natalia Dupeyrón.

El asesinato ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando “Micky Hair” salía de su salón ubicado en la zona de Masaryk. De acuerdo con las investigaciones, fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones de manera directa.

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como “Micky Hair” (Instagram)

Desde el inicio, autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartaron un robo, señalando que se trató de un ataque dirigido.

Aunque en su momento circularon versiones sobre posibles extorsiones en la zona, las indagatorias oficiales se enfocaron en una agresión selectiva, sin confirmar ese móvil.

