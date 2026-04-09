Como nunca antes, Ivanka Trump narra cómo vivió el intento de asesinato contra su padre en 2024

Ivanka Trump habla del atentado contra su padre

El ataque ocurrió el 13 de julio de 2024 durante un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania, mientras Trump hacía campaña para un segundo mandato. Recibió un disparo en la oreja, pero sobrevivió. El atacante, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, murió tras ser abatido por el Servicio Secreto.

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Ivanka contó que se encontraba en Bedminster, Nueva Jersey, cuando se enteró de lo ocurrido. “Había mucho movimiento. Las televisiones estaban encendidas, así que lo vi casi de inmediato… fue prácticamente en tiempo real”, dijo en el pódcast The Diary of a CEO, conducido por Steven Bartlett.

Explicó que dos de sus hijos estaban con ella en ese momento —Arabella, de 15 años, y sus hijos Joseph, de 12, y Theodore, de 10, fruto de su relación con Jared Kushner— y que su primera reacción fue protegerlos: “Antes de que él se levantara, yo ya había visto lo que estaba pasando, y dos de mis hijos estaban ahí. Mi primera reacción fue voltearlos. Fue increíblemente difícil”.

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A pesar de la gravedad de las imágenes, dijo que tuvo la sensación inmediata de que su padre estaba bien: “Curiosamente, en ese momento supe en tiempo real que estaba bien. Simplemente sentí que no era su momento. Estaba horrorizada, asustada y protectora con mis hijos, pero no creí que hubiera ocurrido el peor escenario posible. Y gracias a Dios no fue así”.