Ivanka Trump compartió cómo vivió el intento de asesinato contra su padre, Donald Trump , ocurrido en julio de 2024, en una conversación reciente donde abordó tanto el impacto personal como su forma de afrontarlo.
Como nunca antes, Ivanka Trump narra cómo vivió el intento de asesinato contra su padre en 2024
Ivanka Trump habla del atentado contra su padre
El ataque ocurrió el 13 de julio de 2024 durante un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania, mientras Trump hacía campaña para un segundo mandato. Recibió un disparo en la oreja, pero sobrevivió. El atacante, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, murió tras ser abatido por el Servicio Secreto.
Ivanka contó que se encontraba en Bedminster, Nueva Jersey, cuando se enteró de lo ocurrido. “Había mucho movimiento. Las televisiones estaban encendidas, así que lo vi casi de inmediato… fue prácticamente en tiempo real”, dijo en el pódcast The Diary of a CEO, conducido por Steven Bartlett.
Explicó que dos de sus hijos estaban con ella en ese momento —Arabella, de 15 años, y sus hijos Joseph, de 12, y Theodore, de 10, fruto de su relación con Jared Kushner— y que su primera reacción fue protegerlos: “Antes de que él se levantara, yo ya había visto lo que estaba pasando, y dos de mis hijos estaban ahí. Mi primera reacción fue voltearlos. Fue increíblemente difícil”.
A pesar de la gravedad de las imágenes, dijo que tuvo la sensación inmediata de que su padre estaba bien: “Curiosamente, en ese momento supe en tiempo real que estaba bien. Simplemente sentí que no era su momento. Estaba horrorizada, asustada y protectora con mis hijos, pero no creí que hubiera ocurrido el peor escenario posible. Y gracias a Dios no fue así”.
Esa misma noche, ella y Kushner esperaron su regreso en la residencia familiar en Bedminster tras su salida del hospital: “Lo vi esa noche cuando llegó. Era tarde, como la 1 o 2 de la mañana. Jared y yo nos quedamos despiertos y salimos a recibirlo cuando llegó en coche. Me siento increíblemente afortunada de que estuviera protegido ese día. No puedes dar nada por hecho”.
También reflexionó sobre lo ocurrido en perspectiva: “Fuimos muy afortunados de que ese día fuera un intento fallido y no algo que se concretara. Te hace reconectar con el amor, con los vínculos y con lo corta que es la vida, y lo importante que es valorarla”.
Cuando se le preguntó cómo evita volverse negativa tras una experiencia así, respondió: “Porque no lo permito. ¿Qué se logra siendo negativo hacia el mundo? Creo que eso solo genera más negatividad”.
Sobre el atacante, reconoció la complejidad emocional: “Hay mucha enfermedad ahí y creo que el perdón es algo difícil en este caso… pero que él esté vivo es una bendición”.
Finalmente, explicó cómo decide procesar lo ocurrido: “Podría quedarme con el trauma y nadie podría cuestionarlo, pero tienes que atravesarlo. Del otro lado está el hecho de que sigue con nosotros, que no murió, que mi padre está vivo. Eso es una bendición enorme para mí como su hija. En la vida, solo puedes elegir cómo respondes, y yo elijo enfocarme en el resultado positivo y quedarme ahí”.