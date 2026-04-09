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Espectáculos

Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de su hija Índigo con fiesta de disfraces (y un detalle que enamoró)

Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, celebró su cumpleaños con una íntima fiesta de disfraces llena de magia, detalles y momentos familiares.
jue 09 abril 2026 01:32 PM
2025 Global Citizen Festival
Evaluna y Camilo. (John Nacion/Billboard via Getty Images)
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Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de su hija Índigo con fiesta de disfraces

Su hija Índigo cumplió cuatro años y celebraron su cumpleaños con una fiesta de disfraces que, aunque discreta, terminó robándose la atención por sus detalles.

Fieles a su estilo, la pareja optó por mantener el festejo en privado, sin compartir imágenes directas de la pequeña. Sin embargo, algunos vistazos, principalmente a través del clan Montaner, bastaron para entender que fue un cumpleaños con mucha creatividad y amor familiar.

La celebración giró en torno a una temática de fantasía, donde los disfraces fueron protagonistas. El encargado de revelar parte del ambiente fue Ricardo Montaner, papá de Evaluna, quien asistió caracterizado como Aladdín, acompañado de su esposa, vestida como la princesa Jasmine.

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Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez (Instagram)

“Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos…”, compartió el cantante, dejando ver el nivel de entrega emocional que rodeó la celebración.

La decoración también siguió esta línea: colores vibrantes, referencias a cuentos clásicos y una estética lúdica que convirtió el espacio en un pequeño universo de fantasía pensado para la imaginación de Índigo.

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Evaluna y Camilo son muy reservados con sus hijas

A diferencia de otras celebraciones de famosos, Camilo y Evaluna apostaron por algo mucho más mesurado y personal. No hubo publicaciones inmediatas: la prioridad fue vivir el momento en familia.

Esa decisión no es casual. Desde el nacimiento de Índigo, la pareja ha sido muy cuidadosa con la exposición de su vida privada, especialmente cuando se trata de sus hijas.

Camilo y Evaluna
Camilo y Evaluna junto a sus dos hijas, Índigo y Amaranto (Instagram)

Incluso en esta ocasión, evitaron mostrar la cara de la pequeña o detalles demasiado invasivos, manteniendo esa línea que ya es parte de su identidad pública.

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Camilo Evaluna

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abril 2026

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