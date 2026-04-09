Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de su hija Índigo con fiesta de disfraces (y un detalle que enamoró)

Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de su hija Índigo con fiesta de disfraces

Su hija Índigo cumplió cuatro años y celebraron su cumpleaños con una fiesta de disfraces que, aunque discreta, terminó robándose la atención por sus detalles.

Fieles a su estilo, la pareja optó por mantener el festejo en privado, sin compartir imágenes directas de la pequeña. Sin embargo, algunos vistazos, principalmente a través del clan Montaner, bastaron para entender que fue un cumpleaños con mucha creatividad y amor familiar.

La celebración giró en torno a una temática de fantasía, donde los disfraces fueron protagonistas. El encargado de revelar parte del ambiente fue Ricardo Montaner, papá de Evaluna, quien asistió caracterizado como Aladdín, acompañado de su esposa, vestida como la princesa Jasmine.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez (Instagram)

“Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos…”, compartió el cantante, dejando ver el nivel de entrega emocional que rodeó la celebración.

La decoración también siguió esta línea: colores vibrantes, referencias a cuentos clásicos y una estética lúdica que convirtió el espacio en un pequeño universo de fantasía pensado para la imaginación de Índigo.

