No hay marcha atrás: Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo y mantienen su disputa legal

Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara sus demandas

Después de la resolución del juez, Blake Lively mantuvo fija su postura y, a través de una publicación en sus historias de Instagram, dejó en claro que su lucha no se limita a su experiencia personal, sino que busca poner sobre la mesa un problema más amplio dentro de la industria del entretenimiento.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

“Agradezco el fallo del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré”, comenzó la actriz en una extensa declaración.

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“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero la presenté por las represalias generalizadas que enfrenté, y que sigo enfrentando, por pedir, tanto en privado como en el ámbito profesional, un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás”, agregó.

Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias en el set de It Ends With Us en diciembre de 2024, y presentó una demanda en su contra ese mismo mes. El actor Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares contra la actriz y su esposo, Ryan Reynolds. Sin embargo, un juez desestimó dicha demanda el 25 de junio.