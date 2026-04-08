No hay marcha atrás: Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo y mantienen su disputa legal

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue su curso. Ambos rechazaron un intento de acuerdo de última hora en la demanda por acoso sexual y represalias presentada por la actriz. Los coprotagonistas de la película It Ends With Us no lograron llegar a un arreglo durante una reunión con un juez en Nueva York, que se realizó el pasado lunes.
Ante la negativa, el caso continuará su curso legal y ambas partes tendrán que verse en los tribunales el próximo mes.
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Blake Lively y Justin Baldoni rechazan las negociaciones para llegar a un acuerdo
Los abogados de Justin Baldoni y Blake Lively fueron convocados a reuniones separadas de último momento para informar al juez sobre una posible actualización en la posición de sus clientes, sin embargo, no hubo acuerdo.
Estos encuentros se llevaron a cabo después de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 acusaciones que la actriz había presentado contra de su excompañero. Actualmente, sólo continúan tres demandas en contra de Baldoni, entre ellas incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.
"Estamos muy satisfechos de que el Tribunal haya desestimado todas las acusaciones de acoso sexual y todas las demandas presentadas contra los acusados individualmente", declaró Bryan Freedman, abogado del actor en entrevista con Page Six en ese momento. “Se trataba de acusaciones muy graves y agradecemos al Tribunal su minuciosa revisión de los hechos, la legislación aplicable y la abundante evidencia aportada”, agregó.
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Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara sus demandas
Después de la resolución del juez, Blake Lively mantuvo fija su postura y, a través de una publicación en sus historias de Instagram, dejó en claro que su lucha no se limita a su experiencia personal, sino que busca poner sobre la mesa un problema más amplio dentro de la industria del entretenimiento.
“Agradezco el fallo del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré”, comenzó la actriz en una extensa declaración.
“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero la presenté por las represalias generalizadas que enfrenté, y que sigo enfrentando, por pedir, tanto en privado como en el ámbito profesional, un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás”, agregó.
Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias en el set de It Ends With Us en diciembre de 2024, y presentó una demanda en su contra ese mismo mes. El actor Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares contra la actriz y su esposo, Ryan Reynolds. Sin embargo, un juez desestimó dicha demanda el 25 de junio.