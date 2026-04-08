Meryl Streep compartió detalles poco conocidos sobre su vida como abuela de seis niños, una faceta que describe como muy especial porque tiene la fortuna de combinarla con su exitosa carrera como actriz de Hollywood.
Meryl Streep habla de la faceta más desconocida de su vida: la de mamá y abuela
Meryl Streep, la abuela
En una entrevista conjunta con Anna Wintour para Vogue, publicada el martes, la actriz habló sobre cómo encuentra tiempo para su familia a pesar de su exigente carrera. "Se trata de aprovechar cada segundo, de disfrutarlo al máximo, de ser consciente de lo fugaz que es todo y de lo rápido que pasa el tiempo. Eso es lo que me decía mi madre, y yo le respondía: 'Sí, sí'", le contó Streep a Greta Gerwig, quien moderó la entrevista.
"Es el tiempo más largo y a la vez el más corto. Y no se puede recuperar nada. Así que hay que aprovecharlo al máximo… Me parece maravilloso", dijo.
Durante la entrevista, también comentó con humor que algunos podrían considerarla una abuela “demasiado involucrada”.
Retomando el consejo de su madre, hizo énfasis en que esta etapa es “el tiempo más largo y más corto a la vez”, y que no hay forma de recuperarlo después. Por eso, busca estar presente todo lo posible y describió la experiencia como algo “especial”. Actualmente tiene seis nietos menores de seis años, con edades que van de uno a seis.
También expresó lo importante que es para ella que sus hijos le permitan convivir tanto con sus nietos, aunque eso implique viajar constantemente, ya que la familia está repartida en todo Estados Unidos.
La familia de Meryl Streep
La actriz tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio con el escultor Don Gummer, con quien compartió más de cuatro décadas, aunque actualmente llevan vidas separadas. Tres de ellos ya tienen hijos.
Su hijo mayor, Henry Wolfe, tuvo dos hijos —Ida y Quinn— con su esposa, Tamryn Storm Hawker. Aunque participó en algunos proyectos como actor, finalmente se inclinó por la música y ha desarrollado su carrera en ese ámbito.
Mamie Gummer, otra de sus hijas, también es actriz y tiene dos hijos con el guionista Mehar Sethi.
Por su parte, Grace Gummer, de 38 años, también se dedica a la actuación y recientemente tuvo a su segunda hija con su esposo, el productor musical Mark Ronson. La pareja ya tenía una niña, Ruthie, y el nacimiento de la más pequeña, de apenas unos días, convirtió a Streep en abuela por sexta vez.
La única de sus hijas que no tiene hijos es Louisa Jacobson, quien también ha desarrollado su carrera como actriz, tanto en teatro como en televisión.
Streep añadió que está agradecida con sus hijos por permitirle convivir tanto con sus nietos, aunque reconoció que la dinámica implica viajar constantemente entre distintas ciudades para poder verlos.
Una familia vinculada al arte
Aunque ninguno de los hijos siguió la carrera de su padre en la escultura, todos han desarrollado trayectorias dentro del ámbito artístico. Henry Wolfe en la música, y Mamie, Grace y Louisa en la actuación, con participaciones en cine, televisión y teatro.
Además, Mark Ronson, esposo de Grace, es un productor musical reconocido por su trabajo en temas como Uptown Funk y Shallow.
Vida personal y contexto reciente
Tras más de 40 años de relación, Streep y Don Gummer se separaron, aunque mantienen una relación cordial. Su última aparición pública juntos fue en 2018.
En esta etapa, la actriz combina su trabajo con una vida familiar activa, en la que su rol como abuela ocupa un lugar central y al que, según ha contado, dedica la mayor parte del tiempo posible.