Meryl Streep habla de la faceta más desconocida de su vida: la de mamá y abuela

Meryl Streep, la abuela

En una entrevista conjunta con Anna Wintour para Vogue, publicada el martes, la actriz habló sobre cómo encuentra tiempo para su familia a pesar de su exigente carrera. "Se trata de aprovechar cada segundo, de disfrutarlo al máximo, de ser consciente de lo fugaz que es todo y de lo rápido que pasa el tiempo. Eso es lo que me decía mi madre, y yo le respondía: 'Sí, sí'", le contó Streep a Greta Gerwig, quien moderó la entrevista.

"Es el tiempo más largo y a la vez el más corto. Y no se puede recuperar nada. Así que hay que aprovecharlo al máximo… Me parece maravilloso", dijo.

Durante la entrevista, también comentó con humor que algunos podrían considerarla una abuela “demasiado involucrada”.

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Retomando el consejo de su madre, hizo énfasis en que esta etapa es “el tiempo más largo y más corto a la vez”, y que no hay forma de recuperarlo después. Por eso, busca estar presente todo lo posible y describió la experiencia como algo “especial”. Actualmente tiene seis nietos menores de seis años, con edades que van de uno a seis.

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También expresó lo importante que es para ella que sus hijos le permitan convivir tanto con sus nietos, aunque eso implique viajar constantemente, ya que la familia está repartida en todo Estados Unidos.