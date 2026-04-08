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Espectáculos

Eiza González confiesa que se sentía insegura al hablar inglés en sus inicios en Hollywood

Eiza González habló sobre las inseguridades que enfrentó al empezar en Hollywood, especialmente por no hablar inglés como lengua materna, y cómo logró superarlo con el tiempo.
mié 08 abril 2026 08:14 PM
La actriz Eiza González triunfa en Hollywood
Eiza González recordó que se sentía insegura al hablar inglés en sus inicios en Hollywood (Getty Images)

Eiza González compartió algunos de los retos que vivió al inicio de su carrera en Hollywood, particularmente relacionados con el idioma inglés y la adaptación a una industria nueva para ella.

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Eiza González: sus inicios en Hollywood y cómo se adaptó a la industria

En una reciente entrevista con Women's Health, la actriz Eiza González recordó que se sentía muy insegura durante sus inicios en Hollywood al no tener el inglés como lengua materna, especialmente en proyectos donde no podía apoyarse en el español.

Su primer gran reto en este sentido fue la película Baby Driver (2017), donde trabajó completamente en inglés.

Eiza-González
Getty Images (Emma McIntyre/FilmMagic)

“Me sentía muy insegura de que el inglés no fuera mi primer idioma”, explicó la actriz. También confesó que al principio pensaba: “Sentía que nunca iba a tener la naturalidad que se necesita”.

Según contó Eiza, actuar en otro idioma implicaba un esfuerzo adicional, ya que no podía reaccionar de forma automática como lo haría en su lengua materna.

“Cuando hablas en tu idioma, reaccionas en tu idioma, y tener que fingir eso porque no estás en tu lengua natural es algo que a veces la gente da por hecho”, aseguró la actriz de Lola... érase una vez.

Eiza-González
Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images)

Con el tiempo, aseguró que logró adaptarse gracias al trabajo constante. “La preparación y la disciplina son lo que realmente marcan la diferencia”.

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Así cuida Eiza González su salud y sus procesos personales

En paralelo a su crecimiento profesional, Eiza González también habló de temas personales relacionados con su salud y comentó que durante varios años enfrentó problemas relacionados con la alimentación compulsiva y la percepción de su cuerpo.

Eiza-González
Getty Images (Ivan Apfel/Getty Images)

“Ahora, con la edad y la madurez, viéndolo en retrospectiva, pienso que realmente no estaba bien”, compartió la actriz que cumplió 36 años en enero pasado.

Con el tiempo, entendió que su situación estaba relacionada con distintos diagnósticos de salud, entre ellos endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico.

Eiza-González
Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Academy Museum )

Eiza aclaró que, aunque no tuvo problemas con adicciones como el alcohol, su proceso fue distinto. “Nunca caí en el alcoholismo ni en otras adicciones. Lo mío fue un camino muy complejo con mi propio cuerpo”, aceptó la hija de Glenda Reyna.

Actualmente, continúa trabajando en nuevos proyectos, entre ellos la película In the Grey, dirigida por Guy Ritchie, así como otras producciones previstas para 2026.

Eiza-González
Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

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¿Cuándo llegó Eiza González a Hollywood?

Eiza González se mudó a Los Ángeles en 2013, después de protagonizar la serie Sueña conmigo y desde entonces ha ido construyendo una carrera constante en la industria cinematográfica estadounidense.

Tras Baby Driver, participó en proyectos como Bloodshot (2020), Ambulance (2022), The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024) y la serie 3 Body Problem.

Eiza-González
Getty Images (Jesse Grant/Getty Images for 20th Century St)

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abril 2026

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