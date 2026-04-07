Stephanie Cayo confirma su romance con Alejandro Sanz; estas son sus primeras fotos juntos

Stephanie Cayo comparte sus primeras fotos junto a Alejandro Sanz

Aunque Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se han limitado a la hora de hablar de su relación, las recientes imágenes dejan ver que atraviesan un gran momento. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz compartió una serie de fotos de su celebración de cumpleaños adelantada, que al parecer se realizó este fin de semana.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Para acompañar la publicación, Cayo optó por un mensaje sencillo: solo incluyó emojis de un corazón blanco y un pastel, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Las fotos que compartió la actriz peruana han dejado ver el buen momento que vive junto al cantante español. La primera fotografía del album, en blanco y negro, muestra a Stephanie recargada sobre el hombro de Alejandro mientras él disfruta de una rebanada de pastel. Aunque la imagen fue recortada de forma intencional, como si tratara de cuidar su intimidad.

Alejandro Sanz (Instagram)

A lo largo de la publicación, el cantante aparece en escenas que reflejan la cercanía de la pareja . En una de ellas, se le ve atento a la comida, sosteniendo una pala de cocina mientras revisa una paellera y sonríe, aparentemente consciente de que está siendo fotografiado en ese momento.

Otras imágenes refuerzan esa conexión a través de ciertos gestos como miradas cómplices, el roce de sus manos o Stephanie tocando el abdomen del cantante mientras él enciende las velas del pastel.