Stephanie Cayo confirma su romance con Alejandro Sanz; estas son sus primeras fotos juntos

Alejandro Sanz y Stephanie Cayohan comenzado a hacer más visible su relación en redes sociales. Días después de que el cantante compartiera su primera fotografía juntos, ahora fue la actriz peruana quien también decidió no guardarse nada y anunciarle al mundo su amor con nuevas imágenes de ambos.
Las publicaciones se dieron en el marco de la celebración de cumpleaños de la protagonista de la serie DOC, quien mañana 8 de abril cumplirá 38 años, lo que añadió un toque especial y personal a las postales compartidas.
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Stephanie Cayo comparte sus primeras fotos junto a Alejandro Sanz
Aunque Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se han limitado a la hora de hablar de su relación, las recientes imágenes dejan ver que atraviesan un gran momento. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz compartió una serie de fotos de su celebración de cumpleaños adelantada, que al parecer se realizó este fin de semana.
Para acompañar la publicación, Cayo optó por un mensaje sencillo: solo incluyó emojis de un corazón blanco y un pastel, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.
Las fotos que compartió la actriz peruana han dejado ver el buen momento que vive junto al cantante español. La primera fotografía del album, en blanco y negro, muestra a Stephanie recargada sobre el hombro de Alejandro mientras él disfruta de una rebanada de pastel. Aunque la imagen fue recortada de forma intencional, como si tratara de cuidar su intimidad.
A lo largo de la publicación, el cantante aparece en escenas que reflejan la cercanía de la pareja . En una de ellas, se le ve atento a la comida, sosteniendo una pala de cocina mientras revisa una paellera y sonríe, aparentemente consciente de que está siendo fotografiado en ese momento.
Otras imágenes refuerzan esa conexión a través de ciertos gestos como miradas cómplices, el roce de sus manos o Stephanie tocando el abdomen del cantante mientras él enciende las velas del pastel.
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Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirman su romance con un beso
El momento más significativo llega con las fotografías del festejo, donde AlejandroSanz aparece a su lado mientras ella sopla las velas e incluso en una foto donde parecen darse un beso. En conjunto, las postales muestran a una pareja cercana, relajada y enamorada, confirmando que su historia avanza con paso firme.
Entre los miles de mensajes de felicitación que recibió Stephanie Cayo, destacó el de su hermana, Fiorella Cayo, quien reaccionó a las imágenes en las que la actriz aparece feliz y plena. Aunque no mencionó directamente a Alejandro Sanz, su comentario dejó ver que aprueba la relación: “Qué bello, mi amor. Sentirte cuidada y amada. Y así empieza el cumple con mucha energía bonita”.
Fue a inicios de 2026 cuando comenzaron a surgir los rumores sobre una posible relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. A finales de febrero, la pareja se dejó ver en actitud cariñosa durante uno de los conciertos del cantante en Perú, lo que avivó las especulaciones.
Desde entonces, los gestos y la complicidad entre ambos no han dejado de crecer, hasta que finalmente decidieron mostrarse como pareja en redes sociales. El fin de semana, Sanz confirmó esta etapa al compartir lo que sería su primera imagen junto a la actriz. La fotografía formó parte de un carrete publicado durante sus vacaciones de Spring Break, donde destacó una imagen en la que aparece sosteniendo su celular mientras realiza una videollamada con Cayo, quien se muestra sonriente durante la platica.