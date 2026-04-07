Siddhartha comparte una foto inédita con Yuya y su hijo Mar (sorprende lo mucho que ha crecido)

Siddhartha comparte foto con Yuya y su hijo

Fue a través de sus historias de Instagram que Siddhartha compartió una fotografía en la que aparece junto a Yuya y su hijo Mar. La imagen, tomada dentro de un elevador, captura un momento cotidiano pero significativo de su vida en familia.

Siddhartha y Yuya junto a su hijo Mar (Instagram)

En la foto, el músico carga al pequeño en brazos, aunque como es su costumbre no muestra su cara. Esta decisión no es nueva, ya que ambos han sido consistentes en proteger la privacidad de su hijo y evitar su exposición pública.

En la imagen, el músico luce un estilo relajado con lentes oscuros, mientras que ella lleva un outfit en tonos verdes y azul y accesorios llamativos que resaltan su estilo característico, mientras que su hijo lleva puesto un pantalón corto y una camisa de color café, pero lo que más llamó la atención fue lo mucho que ha crecido.

La historia de amor de Yuya y Siddhartha

La historia entre Siddhartha y Yuya comenzó de forma inesperada en redes sociales. El cantante ha contado que todo inició cuando Mariand Castrejón Castañeda, nombre real de la influencer, compartió una de sus canciones en Twitter.

En ese momento, él no sabía quién era ella ni estaba familiarizado con el mundo de YouTube. Sin embargo, el impacto de esa publicación lo motivó a buscarla para agradecerle personalmente por difundir su música.

Yuya y Siddhartha. (Instagram/Yuya)

A partir de ahí comenzaron a seguirse en redes sociales e interactuar poco a poco con “likes” y mensajes que fueron fortaleciendo su conexión. Durante cerca de cinco años mantuvieron una relación cercana, casi como amigos, sin haberse visto en persona.

Fue hasta que coincidieron en un concierto en Guanajuato cuando finalmente se conocieron. Según ha relatado el artista, la conexión fue inmediata. Desde entonces, la relación evolucionó hasta convertirse en una pareja sólida, aunque siempre han optado por mantener un perfil discreto ante el público.