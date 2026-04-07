Michael es una historia contada desde dentro que revive los momentos y decisiones que definieron a toda una generación. El resultado es un vistazo más íntimo y humano del ícono que todos creían conocer.
Michael Jackson vuelve a escena: ¿Quién es quién en la esperada película del Rey del pop?
Michael Jackson (Spoiler: el talento corre en la sangre)
El reto de interpretar al “Rey del Pop” cae en manos de su propio sobrino (hijo de Jermaine Jackson), y no podría sentirse más auténtico. Con una conexión real con su legado, Jaafar Jackson promete un Michael íntimo y profundamente humano.
La chispa inicial de la leyenda será Juliano Krue Valdi, quien captura la inocencia, disciplina y talento de un niño que ya apuntaba a cambiar la historia de la música.
Joe Jackson - Colman Domingo
Firme, exigente y controversial, el patriarca cobra vida con intensidad que deja ver el peso detrás del éxito y las sombras que lo acompañaron.
Katherine Jackson - Nia Long
El corazón de la familia. Nia interpreta a la figura que sostuvo a los Jackson con fe, amor y una fortaleza que marcó a Michael para siempre.
John Branca - Miles Teller
El cerebro legal detrás del imperio. Estratégico y clave en la carrera de Michael, su papel muestra el juego de poder dentro de la industria.
Quincy Jones - Kendric Sampson
El genio musical que ayudó a crear la magia. Más que un productor, Quincy fue el arquitecto de algunos de los momentos más icónicos de Jackson.
Diana Ross - Kat Graham
Elegancia, influencia y conexión emocional. Diana no solo fue una figura clave en Motown, también tuvo un vínculo muy especial con Michael desde sus inicios.
Berry Gordy - Larenz Tate
El visionario detrás de Motown. Su ojo para el talento fue el punto de partida de una carrera que cambiaría la cultura pop para siempre.
Suzanne De Passe - Laura Harrier
Una mente brillante en las sombras del éxito. Su papel en Motown fue clave para pulir y proyectar el fenómeno Jackson al mundo.
La Toyota Jackson - Jessica Sula
Parte esencial del clan, con una historia propia dentro del universo Jackson. Su presencia suma capas a la dinámica familiar.
Gladys Knight - Liv Symone
Una leyenda que estuvo ahí desde el inicio. Gladys aporta contexto y autenticidad a los primeros pasos del cantante en la industria.
Sí, volveremos a ver la evolución del grupo The Jackson 5
En The Jackson 5, Jermaine (Jamal R. Henderson y Jayden Harville) representa el talento y las tensiones con Michael, Marlon (Tre Horton y Jaylen Lyndon Hunter), la energía escénica, Tito (Rhyan Hill y Judah Edwards), la base musical y Jackie (Joseph David-Jones y Nathaniel Logan McIntyre), el liderazgo que mantiene unido al grupo.