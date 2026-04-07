Michael Jackson vuelve a escena: ¿Quién es quién en la esperada película del Rey del pop?

Michael Jackson (Spoiler: el talento corre en la sangre)

El reto de interpretar al “Rey del Pop” cae en manos de su propio sobrino (hijo de Jermaine Jackson), y no podría sentirse más auténtico. Con una conexión real con su legado, Jaafar Jackson promete un Michael íntimo y profundamente humano.

Jaafar Jackson como Michael Jackson en la película Michael, y sí, es su sobrino en vida real. (Instagram @ccopp)

La chispa inicial de la leyenda será Juliano Krue Valdi, quien captura la inocencia, disciplina y talento de un niño que ya apuntaba a cambiar la historia de la música.

La chispa inicial de la leyenda será Juliano Krue Valdi quien captura la inocencia, disciplina y talento de un niño que ya apuntaba a cambiar la historia de la música. (Instagram @lillykphotography)

Joe Jackson - Colman Domingo

Firme, exigente y controversial, el patriarca cobra vida con intensidad que deja ver el peso detrás del éxito y las sombras que lo acompañaron.

Joe Jackson interpretado por Colman Domingo. Firme, exigente y controversial, el patriarca cobra vida con intensidad que deja ver el peso detrás del éxito y las sombras que lo acompañaron.. (Instagram @valentino.beauty y @kingofbingo)

Katherine Jackson - Nia Long

El corazón de la familia. Nia interpreta a la figura que sostuvo a los Jackson con fe, amor y una fortaleza que marcó a Michael para siempre.

John Branca - Miles Teller

El cerebro legal detrás del imperio. Estratégico y clave en la carrera de Michael, su papel muestra el juego de poder dentro de la industria.