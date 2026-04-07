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Espectáculos

Michael Jackson vuelve a escena: ¿Quién es quién en la esperada película del Rey del pop?

Desde el protagonista hasta las figuras que marcaron su vida, te decimos quién interpreta a quién en la película más esperada: Michael.
mar 07 abril 2026 04:49 PM
Michael Jackson File Images
Michael Jackson en el halftime Show de Dallas Cowboys VS Buffalo Bills en el Super Bowl XXVII. (Steve Granitz/WireImage)

Michael es una historia contada desde dentro que revive los momentos y decisiones que definieron a toda una generación. El resultado es un vistazo más íntimo y humano del ícono que todos creían conocer.

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Michael Jackson (Spoiler: el talento corre en la sangre)

El reto de interpretar al “Rey del Pop” cae en manos de su propio sobrino (hijo de Jermaine Jackson), y no podría sentirse más auténtico. Con una conexión real con su legado, Jaafar Jackson promete un Michael íntimo y profundamente humano.

Jaafar Jackson
Jaafar Jackson como Michael Jackson en la película Michael, y sí, es su sobrino en vida real. (Instagram @ccopp)

La chispa inicial de la leyenda será Juliano Krue Valdi, quien captura la inocencia, disciplina y talento de un niño que ya apuntaba a cambiar la historia de la música.

Juliano Krue Valdi
La chispa inicial de la leyenda será Juliano Krue Valdi quien captura la inocencia, disciplina y talento de un niño que ya apuntaba a cambiar la historia de la música. (Instagram @lillykphotography)

Joe Jackson - Colman Domingo

Firme, exigente y controversial, el patriarca cobra vida con intensidad que deja ver el peso detrás del éxito y las sombras que lo acompañaron.

Colman Domingo
Joe Jackson interpretado por Colman Domingo. Firme, exigente y controversial, el patriarca cobra vida con intensidad que deja ver el peso detrás del éxito y las sombras que lo acompañaron.. (Instagram @valentino.beauty y @kingofbingo)

Katherine Jackson - Nia Long

El corazón de la familia. Nia interpreta a la figura que sostuvo a los Jackson con fe, amor y una fortaleza que marcó a Michael para siempre.

John Branca - Miles Teller

El cerebro legal detrás del imperio. Estratégico y clave en la carrera de Michael, su papel muestra el juego de poder dentro de la industria.

"Eternity" UK Premiere - Special Acccess
John Branca interpretado por Miles Teller, el cerebro legal detrás del imperio. Estratégico y clave en la carrera de Michael, su papel muestra el juego de poder dentro de la industria. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

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Quincy Jones - Kendric Sampson

El genio musical que ayudó a crear la magia. Más que un productor, Quincy fue el arquitecto de algunos de los momentos más icónicos de Jackson.

Diana Ross - Kat Graham

Kat Graham
Diana Ross interpretado por Kat Graham. Elegancia, influencia y conexión emocional. Diana no solo fue una figura clave en Motown, también tuvo un vínculo muy especial con Michael desde sus inicios. (Randy Shropshire/Getty Images for A+E Global Medi)

Elegancia, influencia y conexión emocional. Diana no solo fue una figura clave en Motown, también tuvo un vínculo muy especial con Michael desde sus inicios.

Berry Gordy - Larenz Tate

El visionario detrás de Motown. Su ojo para el talento fue el punto de partida de una carrera que cambiaría la cultura pop para siempre.

Suzanne De Passe - Laura Harrier

Una mente brillante en las sombras del éxito. Su papel en Motown fue clave para pulir y proyectar el fenómeno Jackson al mundo.

American Express Gold x STAUD
Suzanne de Passe interpretado por Laura Harrier. Una mente brillante en las sombras del éxito. Su papel en Motown fue clave para pulir y proyectar el fenómeno Jackson al mundo. (Bryan Bedder/Getty Images for American Expres)

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La Toyota Jackson - Jessica Sula

Parte esencial del clan, con una historia propia dentro del universo Jackson. Su presencia suma capas a la dinámica familiar.

Gladys Knight - Liv Symone

Una leyenda que estuvo ahí desde el inicio. Gladys aporta contexto y autenticidad a los primeros pasos del cantante en la industria.

Sí, volveremos a ver la evolución del grupo The Jackson 5

En The Jackson 5, Jermaine (Jamal R. Henderson y Jayden Harville) representa el talento y las tensiones con Michael, Marlon (Tre Horton y Jaylen Lyndon Hunter), la energía escénica, Tito (Rhyan Hill y Judah Edwards), la base musical y Jackie (Joseph David-Jones y Nathaniel Logan McIntyre), el liderazgo que mantiene unido al grupo.

The Jackson Five
En The Jackson 5, Jermaine (Jamal R. Henderson y Jayden Harville) representa el talento y las tensiones con Michael, Marlon (Tre Horton y Jaylen Lyndon Hunter), la energía escénica, Tito (Rhyan Hill y Judah Edwards), la base musical y Jackie (Joseph David-Jones y Nathaniel Logan McIntyre), el liderazgo que mantiene unido al grupo. (Gijsbert Hanekroot/Redferns)

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Michael Jackson

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abril 2026

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