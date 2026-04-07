Canelo Álvarez entra a la universidad; el boxeador regresó a las aulas a los 35 años

¿Qué va a estudiar Canelo?

A través de imágenes compartidas en sus historias de Instagram, Álvarez dio a conocer este nuevo logro: el inicio de su formación universitaria.

En la primera imagen se le puede ver sosteniendo una pequeña pizarra escolar con datos sobre su primer día de clases. Bajo su nombre, destaca claramente la leyenda que marca su primer día de universidad, lo que generó sorpresa y admiración entre sus seguidores.

La imagen que subió el boxeador conmemorando su primer día de clases universitarias. (Instagram/@canelo)

Aunque no se sabe con certeza cuál es la carrera que eligió, usuarios en redes sociales han comenzado a especular que podría estar relacionada con negocios o administración de empresas. Esto surge porque en la pizarra también se alcanza a leer su aspiración: “ser un hombre de negocios”.

Este objetivo se alinea con su trayectoria profesional, ya que, una vez que decida retirarse del boxeo, el púgil podría enfocarse en expandir sus inversiones y administrar los negocios que ha construido a lo largo de más de 20 años de carrera.

El boxeador retomará sus estudios. (Getty Images)

¿Dónde va a estudiar Canelo?

En una segunda fotografía, el tapatío aparece posando junto a un cartel que revela la institución donde cursará sus estudios: San Diego University for Integrative Studies, una universidad privada ubicada en San Diego, California.

Esta institución ofrece programas a distancia e híbridos, lo que podría adaptarse perfectamente a la agenda del deportista, permitiéndole equilibrar su vida académica con sus compromisos profesionales.

Canelo estará estudiando en la San Diego University for Integrative Studies. (Instagram/@canelo)

Álvarez formará parte de la Generación 2027 y, a sus 35 años, compartió un mensaje claro en sus redes: “Nunca es tarde para empezar”.

Cabe recordar que el boxeador tuvo que dejar sus estudios desde muy joven para enfocarse en su carrera deportiva, iniciando en el boxeo profesional a los 15 años. Hoy, inicia una nueva etapa en su vida, demostrando que siempre es posible seguir aprendiendo.