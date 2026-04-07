El reconocido boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez está preparándose para dar un paso más en su vida. A pesar de ser uno de los deportistas nacionales más reconocidos y queridos, ahora también ha decidido retomar sus estudios e iniciar una carrera universitaria en San Diego.
Canelo Álvarez entra a la universidad; el boxeador regresó a las aulas a los 35 años
¿Qué va a estudiar Canelo?
A través de imágenes compartidas en sus historias de Instagram, Álvarez dio a conocer este nuevo logro: el inicio de su formación universitaria.
En la primera imagen se le puede ver sosteniendo una pequeña pizarra escolar con datos sobre su primer día de clases. Bajo su nombre, destaca claramente la leyenda que marca su primer día de universidad, lo que generó sorpresa y admiración entre sus seguidores.
Aunque no se sabe con certeza cuál es la carrera que eligió, usuarios en redes sociales han comenzado a especular que podría estar relacionada con negocios o administración de empresas. Esto surge porque en la pizarra también se alcanza a leer su aspiración: “ser un hombre de negocios”.
Este objetivo se alinea con su trayectoria profesional, ya que, una vez que decida retirarse del boxeo, el púgil podría enfocarse en expandir sus inversiones y administrar los negocios que ha construido a lo largo de más de 20 años de carrera.
¿Dónde va a estudiar Canelo?
En una segunda fotografía, el tapatío aparece posando junto a un cartel que revela la institución donde cursará sus estudios: San Diego University for Integrative Studies, una universidad privada ubicada en San Diego, California.
Esta institución ofrece programas a distancia e híbridos, lo que podría adaptarse perfectamente a la agenda del deportista, permitiéndole equilibrar su vida académica con sus compromisos profesionales.
Álvarez formará parte de la Generación 2027 y, a sus 35 años, compartió un mensaje claro en sus redes: “Nunca es tarde para empezar”.
Cabe recordar que el boxeador tuvo que dejar sus estudios desde muy joven para enfocarse en su carrera deportiva, iniciando en el boxeo profesional a los 15 años. Hoy, inicia una nueva etapa en su vida, demostrando que siempre es posible seguir aprendiendo.
¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo?
A pesar de este nuevo reto académico, Canelo no se alejará del ring. Se espera que el tapatío combine su vida estudiantil con la profesional, ya que tiene programada una pelea para el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, la cual marcará su regreso al boxeo tras un periodo de inactividad en el que se enfocó en su rehabilitación luego de una cirugía de codo.
Su rival aún está por definirse; sin embargo, podría ser el francés Christian Mbilli o el guatemalteco Lester Martínez. En esta pelea se disputará un campeonato mundial, por lo que Álvarez ya inició sus entrenamientos y continuará preparándose para su regreso al ring, de manera simultánea con el inicio de su etapa universitaria.