¿Por qué mencionan a Gigi y Bella Hadid en los archivos de Epstein?

En un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Jeffrey Epstein y una persona cuya identidad fue censurada, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una persona anónima le preguntó al difunto financiero cómo Gigi Bella Hadid llegaron a convertirse en modelos y ganar tanto dinero, además de preguntar información sobre sus antecedentes.

Si buscas inspiración para tus damas de honor, estos vestidos te van a encantar (Theo Wargo/Getty Images)

Según el contenido publicado, en un intercambio de correos electrónicos con fecha del 3 de diciembre de 2015, una persona no identificada, que se cree que tiene conexiones con la industria del modelaje, le pregunta a Epstein: "¿Cómo se convirtieron las Hadid en modelos y ganaron tanto dinero? ¡No lo entiendo!".

Según los informes, Epstein respondió: "Lo sé", desestimando la afirmación de la persona que llamó de que "su padre pagó a la agencia de modelos". La conversación tomó entonces un tono más agresivo.

Gigi y Bella Hadid son mencionadas en los archivos Epstein (Epstein Files)

De acuerdo con los correos electrónicos, la persona que llamó afirmó que "hay muchas chicas que hacen cosas así", a lo que Epstein respondió: "Estoy de acuerdo".

Cuando se le preguntó directamente qué hicieron las hermanas Hadid, Epstein afirma: "Porque siguen instrucciones, así de simple".

Por otra parte, en el correo electrónico, Epstein se refiere a las hermanas Hadid como "caras nuevas", pregunta sobre sus antecedentes familiares y quiere saber si es posible que se las presenten en secreto. No hay constancia de que las hermanas hayan respondido al correo, ni de que hayan hecho más preguntas sobre ellas.

¿Qué son los archivos Epstein?

Los llamados archivos de Jeffrey Epstein forman parte de un amplio conjunto de documentos judiciales que están siendo desclasificados en Estados Unidos en el marco de distintas demandas civiles relacionadas con el caso.

Estos registros incluyen correos electrónicos, declaraciones, agendas de contactos y otros materiales recopilados durante años de investigación. Su publicación ha puesto bajo escrutinio a figuras públicas, empresarios, celebridades y políticos que aparecen mencionados en distintos contextos.

La familia real británica ha enfrentado polémicas situaciones los últimos años. Su vulnerabilidad ha crecido desde la muerte de la reina Isabel II. (Getty Images)

Sin embargo, es necesario entender que muchas de estas referencias no implican acusaciones ni vínculos directos con delitos, sino que en varios casos corresponden a menciones circunstanciales o indirectas.