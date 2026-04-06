Los secretos de Paris Jackson para estar fit: entre el ayuno y la comida picante

Los secretos de Paris Jackson para estar fit

En una entrevista para Elle India, la hija de Michael Jackson reveló que uno de los pilares de su rutina es el ayuno intermitente, una práctica cada vez más popular que, en su caso, combina con una alimentación intuitiva.

Por otra parte, más que seguir dietas rígidas, Paris apuesta por escuchar a su cuerpo y encontrar un balance que le funcione en su día a día y lejos de obsesionarse con las calorías, su enfoque está en el bienestar general: sentirse bien física y mentalmente, algo que ha cobrado especial importancia en su proceso personal.

Paris Jackson. (Getty Images)

"Para desayunar tomo… un café y un croissant", confesó.

En la misma entrevista, Paris habló abiertamente sobre su rutina matutina. "Me levanto... ¡a veces a las 8 de la mañana, a veces al mediodía! Depende de si voy al gimnasio o no", compartió.

"Lo ideal sería dormir entre 7 y 9 horas, pero puedo funcionar con 4 o 5. ¡Si puedo, duermo 11 horas sin problema!", agregó.

Eso sí, si hay algo que rompe con cualquier idea de dieta estricta es su gusto por la comida intensa. Paris confesó su debilidad por la cocina cajún, famosa por sus sabores fuertes, especiados y picantes.

En cuanto al ejercicio, la hija del Rey del Pop, también se aleja de los extremos. Prefiere rutinas más conscientes y conectadas con su bienestar, en lugar de entrenamientos obsesivos o extenuantes.

La clave está en la constancia y en mantener una relación sana con su cuerpo, algo que ha construido con el tiempo.

"Mi rutina de ejercicio consiste en… ir al gimnasio. También disfruto de largos paseos en mis ratos libres", agregó.