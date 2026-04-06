A sus 28 años, Paris Jackson vive uno de sus momentos más estables. Lejos de las adicciones que ya superó y con una visión mucho más clara de sí misma, la cantante y modelo compartió algunos de los hábitos que la ayudan a mantenerse en forma, y no son precisamente los más típicos.
Los secretos de Paris Jackson para estar fit: entre el ayuno y la comida picante
Los secretos de Paris Jackson para estar fit
En una entrevista para Elle India, la hija de Michael Jackson reveló que uno de los pilares de su rutina es el ayuno intermitente, una práctica cada vez más popular que, en su caso, combina con una alimentación intuitiva.
Por otra parte, más que seguir dietas rígidas, Paris apuesta por escuchar a su cuerpo y encontrar un balance que le funcione en su día a día y lejos de obsesionarse con las calorías, su enfoque está en el bienestar general: sentirse bien física y mentalmente, algo que ha cobrado especial importancia en su proceso personal.
"Para desayunar tomo… un café y un croissant", confesó.
En la misma entrevista, Paris habló abiertamente sobre su rutina matutina. "Me levanto... ¡a veces a las 8 de la mañana, a veces al mediodía! Depende de si voy al gimnasio o no", compartió.
"Lo ideal sería dormir entre 7 y 9 horas, pero puedo funcionar con 4 o 5. ¡Si puedo, duermo 11 horas sin problema!", agregó.
Eso sí, si hay algo que rompe con cualquier idea de dieta estricta es su gusto por la comida intensa. Paris confesó su debilidad por la cocina cajún, famosa por sus sabores fuertes, especiados y picantes.
En cuanto al ejercicio, la hija del Rey del Pop, también se aleja de los extremos. Prefiere rutinas más conscientes y conectadas con su bienestar, en lugar de entrenamientos obsesivos o extenuantes.
La clave está en la constancia y en mantener una relación sana con su cuerpo, algo que ha construido con el tiempo.
"Mi rutina de ejercicio consiste en… ir al gimnasio. También disfruto de largos paseos en mis ratos libres", agregó.
Paris Jackson revela cómo enfrenta la presión y las críticas
Paris Jackson ha sido muy abierta al hablar de uno de los aprendizajes más importantes de su vida. Con el paso de los años, la cantante ha encontrado en la terapia, a la que va dos veces por semana, una herramienta clave para enfrentar la presión mediática, las críticas constantes y la ansiedad que le ha acompañado desde joven.
“Se trata de aprender a ser amable contigo misma, porque esa es la persona con la que te vas a acostar cada noche”, confiesa.
No ha sido un proceso sencillo. La hija de Michael Jackson ha hablado abiertamente sobre cómo estos desafíos la llevaron a atravesar etapas de depresión y adicciones, episodios que marcaron profundamente su historia personal y de los que aún sigue en proceso de recuperación.
Hoy, su enfoque está en priorizarse, construir su propia identidad más allá del peso de su apellido y reconocer los privilegios de los que proviene sin perder de vista su bienestar emocional.