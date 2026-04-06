Este domingo, las marcas Pepsi y Diageo quitaron su patrocinio a los conciertos del rapero Kanye West en Londres. El rapero de 48 años, conocido ahora como Ye, tiene previsto presentarse tres noches en el festival Wireless en julio. En años recientes ha sido criticado por sus posturas antisemitas.
Crece la presión para quitar a Kanye West de festival en Londres tras comentarios antisemitas
Este domingo, las marcas Pepsi y Diageo quitaron su patrocinio a los conciertos del rapero Kanye West en Londres. El rapero de 48 años, conocido ahora como Ye, tiene previsto presentarse tres noches en el festival Wireless en julio. En años recientes ha sido criticado por sus posturas antisemitas.
Crece la presión para quitar a Kanye West de festival en Londres tras comentarios antisemitas
Organizaciones civiles pidieron al gobierno de Reino Unido que prohíba la entrada de Kanye West al país. Un portavoz de Pepsi, principal patrocinador del festival, dijo a la agencia AFP que la marca "ha decidido retirar su patrocinio al festival Wireless", sin dar más explicaciones.
Las marcas Johnnie Walker y Captain Morgan, de Diageo, estaban programadas para ser marcas asociadas, pero también se retiraron.
El primer ministro británico, Keir Starmer, también expresó su rechazo a las presentaciones de West.
Es "profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless pese a sus anteriores comentarios antisemitas y celebración del nazismo", dijo Starmer el sábado al periódico The Sun.
La gira de West por Europa ya había causado controversia. En Francia, el alcalde de Marsella dijo en junio que el rapero "no es bienvenido".
En mayo de 2025, West lanzó la canción "Heil Hitler", que fue prohibida en las principales plataformas de streaming.
El cantante ha expresado su arrepentimiento por sus declaraciones antisemitas.
Cronología de la polémica por los comentarios antisemitas de Kanye West
La polémica en torno a Kanye West comenzó a escalar en octubre de 2022, cuando el artista publicó una serie de mensajes antisemitas en redes sociales.
El 7 de octubre de ese año insinuó teorías conspirativas sobre la comunidad judía en Instagram, lo que provocó que su cuenta fuera restringida. Un día después, el 8 de octubre, encendió aún más la controversia al escribir en X que iría “death con 3” contra los judíos, una frase que fue ampliamente condenada y derivó en la suspensión temporal de su cuenta.
La situación se agravó en diciembre de 2022, cuando durante una entrevista afirmó que “veía cosas buenas en Hitler” y elogió a los nazis, declaraciones que detonaron una ruptura masiva con marcas y colaboradores.
El 25 de octubre de 2022, en pleno escándalo, Adidas anunció oficialmente el fin de su millonaria colaboración con el rapero, sumándose a otras empresas que cortaron vínculos por considerar sus comentarios “inaceptables, odiosos y peligrosos”.
Las consecuencias trascendieron lo comercial. Organizaciones como la Anti-Defamation League documentaron que, desde octubre de 2022, al menos 30 incidentes antisemitas en Estados Unidos hicieron referencia directa a sus declaraciones, evidenciando el impacto real de su discurso.
Aunque en diciembre de 2023 el artista ofreció una disculpa pública dirigida a la comunidad judía, y en enero de 2026 volvió a pedir perdón en un anuncio, la controversia ha seguido persiguiéndolo.