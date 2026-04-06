Crece la presión para quitar a Kanye West de festival en Londres tras comentarios antisemitas

Organizaciones civiles pidieron al gobierno de Reino Unido que prohíba la entrada de Kanye West al país. Un portavoz de Pepsi, principal patrocinador del festival, dijo a la agencia AFP que la marca "ha decidido retirar su patrocinio al festival Wireless", sin dar más explicaciones.

Las marcas Johnnie Walker y Captain Morgan, de Diageo, estaban programadas para ser marcas asociadas, pero también se retiraron.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también expresó su rechazo a las presentaciones de West.

Kanye West (Getty Images)

Es "profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless pese a sus anteriores comentarios antisemitas y celebración del nazismo", dijo Starmer el sábado al periódico The Sun.

La gira de West por Europa ya había causado controversia. En Francia, el alcalde de Marsella dijo en junio que el rapero "no es bienvenido".

En mayo de 2025, West lanzó la canción "Heil Hitler", que fue prohibida en las principales plataformas de streaming.

El cantante ha expresado su arrepentimiento por sus declaraciones antisemitas.

