Paulina Mercado responde a rumores de romance entre Juan Soler y Claudia Lizaldi

La conductora Paulina Mercado reaccionó a los rumores que surgieron sobre una supuesta relación más allá de la amistad entre su pareja, el actor Juan Soler, y la presentadora Claudia Lizaldi.
Las especulaciones surgieron luego de comentarios que circularon en medios sobre la cercanía entre el argentino y su compañera de reparto, quienes actualmente trabajan juntos en la obra de teatro El Amante In…Fiel. Sin embargo, Mercado dejó claro que no hay problemas en su relación.
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Paulina Mercado habla sobre rumores de Juan Soler y Claudia Lizaldi
Durante un encuentro con la prensa, Paulina Mercado habló brevemente del tema mientras compartía detalles de un reciente viaje que realizó con su novio, el actor Juan Soler: “Nos fuimos cuatro días, nos escapamos, nos fuimos a Chicago, la pasamos fantástico, disfrutamos con los niños, así que muy contentos, gracias a Dios”, comentó la conductora.
Cuando los reporteros le preguntaron directamente por Claudia Lizaldi y los rumores que circulan sobre un supuesto romance con su pareja, Paulina respondió defendiendo a la conductora y rechazando hablar mal de otras mujeres.
“No, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de las otras mujeres, como mujeres nos tenemos que cuidar unas a otras. Claudia es una tipaza, me cae muy bien, la admiro, la quiero y la respeto. Entonces, esas cosas no”, contestó tajantemente.
Incluso cuando los reporteros insistieron en el tema, Mercado reiteró que no considera que exista una polémica real: “No, no, pero ni es tema, ¿eh?, pero bueno, me encantó verlos”, declaró para dar por finalizada la entrevista.
Por su parte, Juan Soler reaccionó de forma más breve y visiblemente incómodo cuando fue cuestionado sobre el mismo tema: “No, voy a hablar de gente resentida. Ya. Gracias, buenas noches”, dijo el actor.
Cuando se le preguntó si consideraba necesario poner un alto a las publicaciones sobre el tema, respondió: “No necesito hacer nada, la historia, el tiempo se encarga de contar la historia”, aseguró.
Incluso se mostró sorprendido cuando un reportero le preguntó si su relación con Lizaldi era únicamente laboral: “Por favor, ¿neta me está preguntando eso?, ¿neta me está preguntando?”.
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Paulina Mercado defiende a Claudia Lizaldi y Juan Soler
Durante el programa Sale el Sol,Paulina Mercado volvió a abordar la polémica luego de que la periodista Ana María Alvarado mencionara los rumores que surgieron en el medio sobre la cercanía entre Juan Soler y Claudia Lizaldi en la obra que protagonizan.
Ante esto, la conductora reiteró su postura y defendió a su colega: “Entre mujeres no nos tenemos que echar basura. Claudia y Juan trabajan juntos en una obra de teatro, están yéndose por toda la República, están teniendo muchísimo éxito, son buenos compañeros”.
Además, destacó que Lizaldi mantiene una relación estable desde hace años y consideró irresponsable lanzar especulaciones sin fundamento: “Ella me parece una gran mujer, me parece una tipaza, me parece una chava responsable y aventar estas declaraciones así como si fuera aire sí se me hace peligroso, la verdad”.
Mercado también dejó claro que confía plenamente tanto en su pareja como en la conductora: “Está en una relación muy linda, lleva con su novio Pedro muchísimos años. Yo respondí desde el amor… confío en Claudia, confío en Juan, confío en mí y confío en lo que es mi relación”.
Finalmente, explicó que la reacción de Juan Soler ante la prensa se debió en parte al cansancio tras una larga jornada de trabajo: “Veníamos cansados, eran las 10 de la noche, no habíamos comido absolutamente nada, corrimos todo el día… yo ya había respondido que no había tema, que es una buena chava y que no hay nada entre ellos”.
Con estas declaraciones, Paulina Mercado buscó poner fin a los rumores y dejar claro que, desde su perspectiva, no existe ningún problema por el vínculo entre Juan Soler y Claudia Lizaldi.