Paulina Mercado responde a rumores de romance entre Juan Soler y Claudia Lizaldi

Paulina Mercado habla sobre rumores de Juan Soler y Claudia Lizaldi

Durante un encuentro con la prensa, Paulina Mercado habló brevemente del tema mientras compartía detalles de un reciente viaje que realizó con su novio, el actor Juan Soler: “Nos fuimos cuatro días, nos escapamos, nos fuimos a Chicago, la pasamos fantástico, disfrutamos con los niños, así que muy contentos, gracias a Dios”, comentó la conductora.

Paulina Mercado y Juan Soler (Instagram)

Cuando los reporteros le preguntaron directamente por Claudia Lizaldi y los rumores que circulan sobre un supuesto romance con su pareja, Paulina respondió defendiendo a la conductora y rechazando hablar mal de otras mujeres.

“No, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de las otras mujeres, como mujeres nos tenemos que cuidar unas a otras. Claudia es una tipaza, me cae muy bien, la admiro, la quiero y la respeto. Entonces, esas cosas no”, contestó tajantemente.

Paulina Mercado y Juan Soler (Instagram)

Incluso cuando los reporteros insistieron en el tema, Mercado reiteró que no considera que exista una polémica real: “No, no, pero ni es tema, ¿eh?, pero bueno, me encantó verlos”, declaró para dar por finalizada la entrevista.

Por su parte, Juan Soler reaccionó de forma más breve y visiblemente incómodo cuando fue cuestionado sobre el mismo tema: “No, voy a hablar de gente resentida. Ya. Gracias, buenas noches”, dijo el actor.

Cuando se le preguntó si consideraba necesario poner un alto a las publicaciones sobre el tema, respondió: “No necesito hacer nada, la historia, el tiempo se encarga de contar la historia”, aseguró.

Incluso se mostró sorprendido cuando un reportero le preguntó si su relación con Lizaldi era únicamente laboral: “Por favor, ¿neta me está preguntando eso?, ¿neta me está preguntando?”.