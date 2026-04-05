Meryl Streep revela en quién se inspiró realmente para interpretar a Miranda Priestly (y no es Anna Wintour)

¿Meryl Streepy Anna Wintour son parientes?

Meryl Streep y Anna Wintour tienen más en común de lo que se pensaba. Durante años se señaló que la exeditora de Vogue había inspirado el icónico personaje de Miranda Priestly en El Diablo viste a la moda, algo que la actriz finalmente negó; sin embargo, ahora se reveló que ambas están emparentadas.

Meryl Streep (Getty Images)

De acuerdo con un informe genealógico de Ancestry citado por el programa Today, Streep y Wintour son primas sextas y comparten a sus tatarabuelos, Thomas Smith y Elizabeth Kinsey, quienes vivieron en el condado de Bucks, en Pensilvania.

Aunque Wintour nació en Londres, su abuela materna era originaria de Pensilvania, mientras que Streep nació y creció en Nueva Jersey.

Por otro lado, la actriz retomará su papel como la directora de la revista ficticia Runway en El Diablo viste a la moda 2, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo. La secuela también contará con el regreso de Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt.

Anna Wintour estuvo 37 años en Vogue, y ahora se despide de su puesto como Editora en Jefe. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Streep y Wintour han protagonizado múltiples encuentros que se han vuelto virales desde el estreno de la primera cinta en 2006. En 2017, ambas participaron en una entrevista en la oficina de Vogue, donde Wintour le preguntó a Streep cuál había sido el personaje más difícil de interpretar. La actriz respondió en tono divertido: “Mmm... ¡oh! Debería decir...”, antes de que Wintour la interrumpiera entre risas: “¡No, no, no vamos a hablar de eso, Meryl!”.

También coincidieron en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2025, cuando Streep asistió al desfile de Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026 caracterizada como Miranda Priestly, durante el rodaje de la secuela en esa ciudad.