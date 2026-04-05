Gigi Hadid rompe el silencio tras ser mencionada en los archivos de Epstein: "Me da asco"

Gigi Hadid desmiente señalamientos tras filtración de archivos Epstein

La polémica surgió luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos documentos relacionados con el caso Epstein, en los que aparece un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2015. En ellos, una persona —cuyo nombre fue censurado— preguntaba: “¿Cómo es que las hermanas Hadid se convirtieron en modelos y ganaron tanto dinero? No lo entiendo”, en referencia a Gigi y su hermana Bella Hadid. Epstein respondió: “Ya sabes”, y ante la insinuación de que su padre “pagaba a la agencia”, contestó: “No”. Luego agregó: “Porque siguen instrucciones, es así de simple”.

Gigi Hadid (Getty Images)

Ante estas versiones, Gigi Hadid detalló cómo fue su camino en la industria del modelaje y desmintió cualquier insinuación. “Solicitamos contratos y mi madre me llevó personalmente a reuniones con agencias en Nueva York justo antes de cumplir 18 años. Dos de ellas fueron agencias con las que ella trabajó durante su carrera: Marylin's y Ford… Probablemente me reuní con 10 agencias; solo Marylin's, IMG y (¿quizás?) otra me ofrecieron un contrato. Firmé con IMG en 2012. Y desde entonces he trabajado duro sin descanso”, explicó.

Finalmente, la modelo fue tajante al rechazar cualquier vínculo con el financiero. “Que mi nombre aparezca en esos archivos —creo que tenía entre 20 y 21 años cuando escribió ese correo electrónico— es perturbador, y quiero dejar claro que nunca he tenido ninguna relación con ese ser humano repugnante. Que descanse en paz”.

Gigi Hadid y Bella Hadid (Getty Images)

Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto de 2019 en una cárcel federal de Manhattan, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. En 2008 ya se había declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, incluyendo el de una menor, y cumplió una condena de 13 meses, además de ser registrado como delincuente sexual.