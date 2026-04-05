Gigi Hadid rompe el silencio tras ser mencionada en los archivos de Epstein: "Me da asco"

Uno de los nombres que ha llamado la atención en los archivos de Jeffrey Epstein, recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el de la supermodelo Gigi Hadid, así como el de su hermana Bella Hadid.
Ambas aparecen mencionadas en un intercambio de correos electrónicos de marzo de 2015 entre Epstein y una persona anónima. En el mensaje, se cuestiona: “¿Cómo se convirtieron las hermanas Hadid en modelos y ganaron tanto dinero? ¡No lo entiendo!”. A lo que Epstein respondió: “ya sabes”. El interlocutor insistió con la idea de que “el padre pagó a la agencia”, pero Epstein lo negó con un “No”, y añadió más adelante: “Porque siguen instrucciones, así de simple”.
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Gigi Hadid habla sobre su aparición en los archivos de Epstein
Gigi Hadid decidió romper el silencio tras ser cuestionada en redes sociales por no pronunciarse sobre la aparición de su nombre en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein. La reacción de la modelo se dio luego de que un usuario le escribiera que dejaría de seguirla por su falta de postura pública.
“Me revolvió el estómago”, respondió Hadid el pasado 29 de marzo. En su mensaje, también expresó su molestia ante las acusaciones: “Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar así de ti… Sobre todo en este contexto. Jamás conocí a ese monstruo; para mí era obvio, en esa cadena de correos electrónicos, que intentaba atribuirse el mérito de las carreras de otras personas para manipular a sus víctimas… que nunca vieron el trabajo que él les prometió”.
La modelo explicó que había optado por el silencio para no restar importancia a las víctimas del caso, pero decidió aclarar su postura tras el comentario recibido. “No hice ningún comentario porque no quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas; pero tu comentario me hizo darme cuenta de que tal vez no está claro —y es importante que lo sepas— que sí, crecí con privilegios. Pero mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro, el mismo trabajo duro que los trajo a este país y les dio sus carreras”, afirmó.
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Gigi Hadid desmiente señalamientos tras filtración de archivos Epstein
La polémica surgió luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos documentos relacionados con el caso Epstein, en los que aparece un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2015. En ellos, una persona —cuyo nombre fue censurado— preguntaba: “¿Cómo es que las hermanas Hadid se convirtieron en modelos y ganaron tanto dinero? No lo entiendo”, en referencia a Gigi y su hermana Bella Hadid. Epstein respondió: “Ya sabes”, y ante la insinuación de que su padre “pagaba a la agencia”, contestó: “No”. Luego agregó: “Porque siguen instrucciones, es así de simple”.
Ante estas versiones, Gigi Hadiddetalló cómo fue su camino en la industria del modelaje y desmintió cualquier insinuación. “Solicitamos contratos y mi madre me llevó personalmente a reuniones con agencias en Nueva York justo antes de cumplir 18 años. Dos de ellas fueron agencias con las que ella trabajó durante su carrera: Marylin's y Ford… Probablemente me reuní con 10 agencias; solo Marylin's, IMG y (¿quizás?) otra me ofrecieron un contrato. Firmé con IMG en 2012. Y desde entonces he trabajado duro sin descanso”, explicó.
Finalmente, la modelo fue tajante al rechazar cualquier vínculo con el financiero. “Que mi nombre aparezca en esos archivos —creo que tenía entre 20 y 21 años cuando escribió ese correo electrónico— es perturbador, y quiero dejar claro que nunca he tenido ninguna relación con ese ser humano repugnante. Que descanse en paz”.
Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto de 2019 en una cárcel federal de Manhattan, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. En 2008 ya se había declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, incluyendo el de una menor, y cumplió una condena de 13 meses, además de ser registrado como delincuente sexual.