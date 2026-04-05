Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara 10 demandas contra Justin Baldoni

Blake Lively se pronuncia después de que un juez desestimara demandas contra Justin Baldoni

Pese a este revés, Blake Lively ha mantenido una postura firme. A través de sus declaraciones, dejó claro que su lucha no se limita a su experiencia personal, sino que busca poner sobre la mesa un problema más amplio dentro de la industria del entretenimiento. Hasta el momento, el caso continúa en curso con las acusaciones restantes, mientras ambas partes siguen enfrentando el proceso legal.

Blake Lively y Justin Baldoni en "Romper el círculo" (Premier Shutterstock)

“Agradezco el fallo del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré”, comenzó la actriz en una extensa declaración compartida a través de su historia de Instagram.

“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté esta demanda debido a las represalias generalizadas que enfrenté, y que sigo enfrentando, por pedir, tanto en privado como en el ámbito profesional, un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás”.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

Lively añadió que esperaba que la decisión del tribunal no impidiera que otros alzaran la voz. También comentó que, si bien su situación podría considerarse un "drama de famosos", otras personas ajenas al mundo del espectáculo que han sufrido problemas similares pueden identificarse con su historia.

“El dolor físico que provoca la violencia digital es muy real”, escribió. “Es abuso. Y está presente en todas partes. No solo en las noticias, sino también en vuestras comunidades y escuelas”.

Justin Baldoni and Blake Lively (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

La actriz explicó que la violencia digital "nos afecta a todos", incluidas las mujeres y los niños: “Ya se ha realizado un trabajo crucial para exponer los sistemas, las tácticas y los actores que causan daño. El trabajo para crear mayor seguridad se encuentra en parte en fase de juicio, pero continuará mucho después de que este juicio termine. Este es el trabajo del que me siento más orgullosa”, compartió. “No podría haber empezado a alzar la voz si no fuera por las innumerables personas que me precedieron, y por las muchas que aún nos rodean, creando leyes, impulsando el cambio social, generando conversaciones, movilizando, trabajando en privado y en público, arriesgándolo todo y, a veces, perdiéndolo por la seguridad de los demás en todos los ámbitos. Algunos son conocidos, la mayoría no. Gracias. A todos ustedes.”

Blake añadió que "nunca dejará de hacer" su parte en la lucha para "exponer los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas".

“Sé que es un privilegio poder estar aquí. No lo desaprovecharé. Su apoyo me da fuerzas para seguir adelante”, concluyó.