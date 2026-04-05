Belinda revela que utilizó accesorios originales de Carlota de Habsburgo en su nueva serie

Belinda usa accesorios originales de Carlota en su nueva serie

Belinda habló por primera vez sobre su papel en la serie Carlota durante una entrevista para Televisa Espectáculos, donde adelantó algunos detalles sobre cómo será retratado su personaje.

Belinda (Andrés Gar Luján)

"Es un personaje maravilloso, van a conocer una Carlota sensible, una Carlota apasionada por México, por el mundo, porque las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también, que pudieran tomar decisiones. Ella luchó muchísimo, muchísimo por muchas mujeres en México", expresó emocionada.

Además, la actriz sorprendió al revelar que parte de su caracterización incluirá elementos originales de Carlota de Habsburgo: "Unos peinados y unos vestuarios que son originales de la época y utilizamos cosas originales de Carlota entre hay muchas sorpresas que van a ir descubriendo", adelantó.

Aunque la intérprete de “Luz sin gravedad” no mostró los accesorios ni explicó cómo la producción tuvo acceso a ellos, se especula que pudo haberse solicitado un permiso especial para utilizarlos durante el rodaje.

Belinda en la serie de Carlota (RRSS)

Los cambios de Belinda para interpretar a la emperatriz Carlota

Para dar vida a Carlota de Habsburgo, Belinda realizó importantes cambios tanto en su rutina como en su imagen.

El 15 de enero de 2026 anunció su mudanza a España, dejando temporalmente México para enfocarse por completo en las grabaciones de la serie.