Alejandro Sanz presume su romance con Stephanie Cayo en su primera foto juntos

Alejandro Sanz deja ver su lado enamorado junto a Stephanie Cayo

Este momento llega semanas después de que Alejandro Sanz apareciera públicamente junto a Stephanie Cayo durante un concierto en Perú. En esa ocasión, ambos se mostraron cercanos y cariñosos sobre el escenario, lo que avivó los rumores de un romance. Con esta nueva publicación, el cantante parece confirmar que atraviesa una etapa plena, en la que el amor vuelve a ocupar un lugar importante en su vida.

Alejandro Sanz (Instagram)

Aunque en los últimos meses habían mantenido su relación con discreción y sin demasiadas interacciones públicas, el cantante volvió a mostrarse enamorado en redes sociales. El cantante compartió un carrete de fotos en el que destaca una imagen de su mano sosteniendo el celular mientras realiza una videollamada con la actriz peruana, quien aparece sonriente durante la conversación.

Junto a la publicación, el intérprete escribió: “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho pero todo se entiende. ¿También les pasa?”, dejando entrever que se encuentra en un momento de tranquilidad y bienestar, incluso a la distancia de su pareja, con quien parece mantener un vínculo cercano y sólido.

Alejandro Sanz junto a sus hijos (Instagram)

En el mismo carrete, el artista también compartió postales junto a sus cuatro hijos, con quienes disfrutó de unos días de descanso. Debido a su apretada agenda y a las actividades de sus hijos, no siempre pueden coincidir, por lo que aprovechan al máximo estos momentos juntos.

En una de las imágenes, tomada a bordo de un yate, se le ve acompañado de Manuela, hija de su relación con Jaydy Michel; así como de Alma y Dylan, fruto de su matrimonio con Raquel Perera; y Alexander, su hijo mayor con Valeria Rivera. Este último ha seguido sus pasos en la música, algo que Sanz suele presumir con orgullo en sus redes sociales.