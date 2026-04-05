Alejandro Sanz presume su romance con Stephanie Cayo en su primera foto juntos

Alejandro Sanz atraviesa un momento especial en su vida personal, en el que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. El cantante español dejó ver esta etapa al compartir en redes sociales lo que sería la primera fotografía junto a su novia, la actriz Stephanie Cayo.
La imagen fue publicada durante sus vacaciones de Spring Break, marcando un gesto poco habitual en el intérprete, quien suele mantener su vida privada con discreción. Sin embargo, esta vez no dudó en mostrar parte de su felicidad.
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Alejandro Sanz deja ver su lado enamorado junto a Stephanie Cayo
Este momento llega semanas después de que Alejandro Sanz apareciera públicamente junto a Stephanie Cayo durante un concierto en Perú. En esa ocasión, ambos se mostraron cercanos y cariñosos sobre el escenario, lo que avivó los rumores de un romance. Con esta nueva publicación, el cantante parece confirmar que atraviesa una etapa plena, en la que el amor vuelve a ocupar un lugar importante en su vida.
Aunque en los últimos meses habían mantenido su relación con discreción y sin demasiadas interacciones públicas, el cantante volvió a mostrarse enamorado en redes sociales. El cantante compartió un carrete de fotos en el que destaca una imagen de su mano sosteniendo el celular mientras realiza una videollamada con la actriz peruana, quien aparece sonriente durante la conversación.
Junto a la publicación, el intérprete escribió: “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho pero todo se entiende. ¿También les pasa?”, dejando entrever que se encuentra en un momento de tranquilidad y bienestar, incluso a la distancia de su pareja, con quien parece mantener un vínculo cercano y sólido.
En el mismo carrete, el artista también compartió postales junto a sus cuatro hijos, con quienes disfrutó de unos días de descanso. Debido a su apretada agenda y a las actividades de sus hijos, no siempre pueden coincidir, por lo que aprovechan al máximo estos momentos juntos.
En una de las imágenes, tomada a bordo de un yate, se le ve acompañado de Manuela, hija de su relación con Jaydy Michel; así como de Alma y Dylan, fruto de su matrimonio con Raquel Perera; y Alexander, su hijo mayor con Valeria Rivera. Este último ha seguido sus pasos en la música, algo que Sanz suele presumir con orgullo en sus redes sociales.
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Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz
Aunque han procurado mantener su relación lejos de los reflectores, Stephanie Cayo habló recientemente sobre su vínculo con Alejandro Sanz en una entrevista para TVoLima. La actriz dejó claro que se encuentra en un momento de tranquilidad y que prefiere cuidar su vida personal.
“Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es”, expresó.
Durante la conversación también surgió el tema de la diferencia de edad entre ambos, ya que el cantante es 20 años mayor que ella. Al respecto, Cayo optó por mantener una postura reservada, asegurando que ha aprendido a proteger sus relaciones.
“He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”, comentó.
La actriz también compartió parte de su experiencia sentimental, explicando que ha tenido relaciones largas que le han dejado importantes aprendizajes. “He tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida… y me he dado cuenta de que es delicado”, dijo, aludiendo a su historia pasada con el actor Maxi Iglesias.