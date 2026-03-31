Taylor Swift lanza sorpresivamente el video de ‘Elizabeth Taylor’ con imágenes de la famosa actriz

Taylor Swiftsorprendió a sus fans al lanzar un nuevo video musical para su sencillo “Elizabeth Taylor”, un homenaje a la famosa actriz de Hollywood.
Este nuevo material se estrenó en plataformas como Spotify, Apple Music, acompañado de contenido adicional como comentarios sobre la canción y dos versiones del tema, que forma parte de su álbum de 2025 The Life of a Showgirl. Este lanzamiento representa un nuevo paso en la promoción del proyecto, tras el éxito de sencillos como “Opalite” y “The Fate of Ophelia”.
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Taylor Swift lanza el video de Elizabeth Taylor
A diferencia de otros lanzamientos de Taylor Swift, el video de “Elizabeth Taylor” se diferencia porque la cantante no aparece en ningún momento, sino que está construido completamente con imágenes antiguas de la actriz, quien falleció en 2011 a los 79 años.
El clip reúne escenas de algunas de sus películas más emblemáticas, como Cleopatra, La gata sobre el tejado de zinc, Un lugar en el sol y ¿Quién teme a Virginia Woolf?, además de material de archivo que muestra a Elizabeth Taylor en distintas apariciones públicas.
“¿Qué podrías regalarle a la chica el último día del Mes de la Historia de la Mujer? ¡Tenemos algo en mente! El video musical de Elizabeth Taylor ya está disponible en @Spotify Premium y @AppleMusic”, se puede leer en una publicación de la cuenta Taylor Nation.
Además, Taylor Swift también dio un adelanto del nuevo lanzamiento a través de su historia de Instagram, en donde compartió un fragmento del video junto con letras moradas brillantes que decían: “Elizabeth Taylor”.
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¿Qué inspiró a Taylor Swift a escribir la canción Elizabeth Taylor?
La canción “Elizabeth Taylor” forma parte del nuevo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que se lanzó en octubre de 2025. Durante la promoción del álbum, la artista ganadora del Grammy reveló que la canción se inspiró en un comentario que el hijo de la actriz, Chris Wilding, hizo sobre su mamá y ella.
“Mis padres me enviaron un video del hijo de Elizabeth Taylor diciendo algo muy halagador, que si hubiera una persona a quien pudiera comparar con su madre en la actualidad, en cuanto a personalidad y… el caos que nos rodea, dijo que sería yo”, explicó Swift. “Me sentí muy halagada. De inmediato empecé a hablar con Travis (Kelce) sobre eso, explicó la cantante en un video de TikTok.
“Estuve hablando sin parar de Elizabeth Taylor, mencionando todo lo que me encantaba de ella. Cómo se seguía desafiando incluso en los últimos años de su vida. Tuve que bajarme del coche, pensé: ‘Un segundo, tengo que bajarme del coche un momento’, y simplemente canté esta melodía en mi teléfono, volví al coche, y… así es como se siente cuando sucede”, agregó.
El comentario de Chris Wilding sobre Taylor Swift lo hizo en una entrevista para The Guardian en septiembre de 2024, en la que afirmó haberse hecho fan de la estrella del pop: “No te imaginas cuánto admiro a Taylor Swift. Ahora soy Swiftie”, aseguró en ese momento. “Eso me recuerda un poco al mismo espíritu que tenía mi madre”, agregó.
Más tarde, Wilding dijo que estaba emocionado por escuchar “Elizabeth Taylor” antes del lanzamiento de The Life of a Showgirl, y le declaró a TMZ en agosto de 2025 que Swift es “un raro y positivo modelo a seguir para las jóvenes”.