Luego de una dura batalla contra enfermedad incurable, Céline Dion anuncia gran regreso a los escenarios en París

Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios

Céline Dion anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París, tras años alejada tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida que la obligó a pausar su carrera.

Céline Dion (Getty Images)

"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en su cuenta de Instagram.

Para celebrar sus cumpleaños, la artista hizo el anuncio con un video proyectado en la Torre Eiffel en París, oficializando su regreso tras seis años lejos del público. Cientos de fans se reunieron al pie de la torre, esperando el final de la proyección con una versión de la cantante del "Himno al amor", de Édith Piaf.

La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en la capital francesa en septiembre y octubre de este año: "Estoy muy contenta. Me siento bien, fuerte, super emocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió la cantante.

Céline Dion se presentará en el Paris La Défense Arena, cerca de la capital, en un recinto con capacidad para unos 40 mil espectadores. La artista tuvo que interrumpir su última gira Courage World Tour, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.