Luego de una dura batalla contra enfermedad incurable, Céline Dion anuncia gran regreso a los escenarios en París

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.
La cantante fue diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune extremadamente raro e incurable. Esta enfermedad le provoca espasmos dolorosos, rigidez muscular progresiva y afecta su capacidad para caminar y cantar, lo que la obligó a retirarse temporalmente de los escenarios.
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Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios
Céline Dion anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París, tras años alejada tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida que la obligó a pausar su carrera.
"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en su cuenta de Instagram.
Para celebrar sus cumpleaños, la artista hizo el anuncio con un video proyectado en la Torre Eiffel en París, oficializando su regreso tras seis años lejos del público. Cientos de fans se reunieron al pie de la torre, esperando el final de la proyección con una versión de la cantante del "Himno al amor", de Édith Piaf.
La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en la capital francesa en septiembre y octubre de este año: "Estoy muy contenta. Me siento bien, fuerte, super emocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió la cantante.
Céline Dion se presentará en el Paris La Défense Arena, cerca de la capital, en un recinto con capacidad para unos 40 mil espectadores. La artista tuvo que interrumpir su última gira Courage World Tour, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.
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Céline Dion asegura que está bien de salud
Los diez conciertos de Céline Dion están programados del 12 de septiembre al 14 de octubre, dos por semana. La artista optó por una mini residencia para su regreso, por su basta experiencia en este formato tras 16 años de espectáculos en Las Vegas.
Estos conciertos rendirán homenaje a "sus mayores éxitos en francés e inglés", según un comunicado oficial. La escenografía correrá a cargo del director artístico Willo Perron, quien trabajó en la última gira mundial de Beyoncé.
Este anuncio vino acompañado de unas palabras de la cantante dirigidas a sus fans: "Quería decirles que estoy realmente bien, mi salud... Me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco", y añadió que se sentía "súper emocionada" y "un poco nerviosa".
"En estos últimos años no ha habido un solo día en que no haya sentido sus oraciones, su apoyo y, por supuesto, su amor, incluso en los momentos más difíciles", agregó.
Más de seis años después de haberse visto obligada a alejarse de los escenarios, la estrella canadiense vuelve a demostrar el alcance de su resiliencia. Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024.
Debido a su salud, la ganadora de cinco Grammy aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025. Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril, según un comunicado oficial.