Laura Pausini revela por las razón detrás de su homenaje a Shakira

El homenaje de Laura Pausini a sus ídolos

En entrevista con ¡HOLA! Américas, la cantante también habló sobre su vínculo con Shakira , una de las figuras incluidas en el disco, y compartió detalles de su gira y la importancia de seguir impulsando el arte y la música en tiempos complejos.

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“Este es un álbum hecho desde la admiración”, explicó Laura Pausini sobre su disco, lanzado el 13 de marzo. Hace dos décadas presentó Yo Canto como tributo a artistas italianos que la influyeron, pero reconoce que tenía pendiente rendir homenaje a compositores de habla hispana que también marcaron su vida.

La idea de este nuevo proyecto nació a partir de un momento inesperado: al escuchar “Turista” de Bad Bunny , sintió una conexión especial con la canción, lo que terminó por motivarla a desarrollar el álbum y buscar al artista.

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En Yo Canto 2, Laura Pausini rinde homenaje a artistas como Mecano , Gloria Estefan , Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz , Shakira, Natalia Lafourcade y Ricky Martin.

Con su estilo, ofrece nuevas versiones de canciones como Hijo de la Luna, ¿Por qué te vas?, Cuando Nadie Me Ve, Mi historia entre tus dedos, Antología, Hasta la raíz y Turista.

Aunque el proyecto ha sido bien recibido, la cantante reconoce que implicó un desafío: reinterpretar canciones tan conocidas supone una responsabilidad importante.

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Aunque su vida como artista terminó siendo distinta a lo que imaginaba cuando cantaba de niña junto a su papá en un bar, Laura Pausini mantiene intacto el gusto por el escenario.

Tras el lanzamiento de su álbum, iniciará su gira Yo Canto World Tour 2026/2027 el 27 de marzo en España, con fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y un regreso a Italia y otras ciudades europeas en otoño.

Durante la conversación, Laura Pausini también habló con honestidad sobre una etapa de introspección durante la pandemia, en la que replanteó sus prioridades e incluso sintió cierta culpa frente a logros como su nominación al Premios Óscar en 2021 por “Io Sì”.

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La cantautora confesó que llegó a pedir no ganar el premio y explicó que, aunque valora profundamente su carrera, también busca mantener una vida sencilla que le permita sentirse conectada consigo misma.

Laura Pausini, quien suma reconocimientos como el Grammy Awards y el Golden Globe Awards, también destacó la importancia de fomentar el arte, especialmente en el contexto actual.

La artista sostiene que todas las personas nacen con una sensibilidad artística que necesita desarrollarse, ya que puede aportar empatía y una mejor comprensión de los demás. Al mismo tiempo, detalló como hoy muchas herramientas, incluida la inteligencia artificial, permiten acceder a resultados inmediatos sin pasar por procesos de aprendizaje, algo que antes requería dedicación y preparación.