Con más de tres décadas de carrera, más de una docena de discos, giras internacionales e incluso una nominación al Oscar, Laura Pausini conserva la sencillez que distingue a los grandes. Desde ese lugar, presenta Yo Canto 2, un proyecto en el que rinde homenaje a los artistas que marcaron su camino musical.
Laura Pausini revela por las razón detrás de su homenaje a Shakira
El homenaje de Laura Pausini a sus ídolos
En entrevista con ¡HOLA! Américas, la cantante también habló sobre su vínculo con Shakira , una de las figuras incluidas en el disco, y compartió detalles de su gira y la importancia de seguir impulsando el arte y la música en tiempos complejos.
“Este es un álbum hecho desde la admiración”, explicó Laura Pausini sobre su disco, lanzado el 13 de marzo. Hace dos décadas presentó Yo Canto como tributo a artistas italianos que la influyeron, pero reconoce que tenía pendiente rendir homenaje a compositores de habla hispana que también marcaron su vida.
La idea de este nuevo proyecto nació a partir de un momento inesperado: al escuchar “Turista” de Bad Bunny , sintió una conexión especial con la canción, lo que terminó por motivarla a desarrollar el álbum y buscar al artista.
En Yo Canto 2, Laura Pausini rinde homenaje a artistas como Mecano , Gloria Estefan , Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz , Shakira, Natalia Lafourcade y Ricky Martin.
Con su estilo, ofrece nuevas versiones de canciones como Hijo de la Luna, ¿Por qué te vas?, Cuando Nadie Me Ve, Mi historia entre tus dedos, Antología, Hasta la raíz y Turista.
Aunque el proyecto ha sido bien recibido, la cantante reconoce que implicó un desafío: reinterpretar canciones tan conocidas supone una responsabilidad importante.
Aunque su vida como artista terminó siendo distinta a lo que imaginaba cuando cantaba de niña junto a su papá en un bar, Laura Pausini mantiene intacto el gusto por el escenario.
Tras el lanzamiento de su álbum, iniciará su gira Yo Canto World Tour 2026/2027 el 27 de marzo en España, con fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y un regreso a Italia y otras ciudades europeas en otoño.
Durante la conversación, Laura Pausini también habló con honestidad sobre una etapa de introspección durante la pandemia, en la que replanteó sus prioridades e incluso sintió cierta culpa frente a logros como su nominación al Premios Óscar en 2021 por “Io Sì”.
La cantautora confesó que llegó a pedir no ganar el premio y explicó que, aunque valora profundamente su carrera, también busca mantener una vida sencilla que le permita sentirse conectada consigo misma.
Laura Pausini, quien suma reconocimientos como el Grammy Awards y el Golden Globe Awards, también destacó la importancia de fomentar el arte, especialmente en el contexto actual.
La artista sostiene que todas las personas nacen con una sensibilidad artística que necesita desarrollarse, ya que puede aportar empatía y una mejor comprensión de los demás. Al mismo tiempo, detalló como hoy muchas herramientas, incluida la inteligencia artificial, permiten acceder a resultados inmediatos sin pasar por procesos de aprendizaje, algo que antes requería dedicación y preparación.
Relación de Laura Pausini con Shakira
Entre los homenajes incluidos en el álbum, Laura Pausini eligió Antología, uno de los temas más emblemáticos de los inicios de Shakira, una decisión marcada por una conexión personal con la artista colombiana. Aunque consideró otras canciones —e incluso llegó a grabar demos de distintos temas—, fue esta pieza la que terminó por imponerse por su carga emocional.
La cantante recuerda que sus primeros encuentros con Shakira coincidieron con sus propios inicios en América Latina, cuando ambas comenzaban a abrirse camino en la industria durante la promoción de Pies Descalzos. En ese momento, Pausini veía en ella un reflejo de su propia historia: una joven artista decidida, con una visión clara y una fuerte convicción en su talento, en una época en la que no era común encontrar mujeres cantautoras con ese nivel de determinación.
"Lo elegí por una razón clara aunque tenía varios títulos de Shakira que quería sacar. Antología salió en 1995, año que yo pasé entero en Latinoamérica mientras promocionaba mi primer disco (...) Recibí mi primer impacto con el público de América Latina y en la mayoría de televisiones y radios a las que iba también estaba Shakira. Ella cantaba casi siempre esta canción", dijo.
Esa admiración se vio reforzada por las diferencias entre ambas, especialmente en lo vocal, algo que Pausini valora profundamente. Más allá de lo artístico, también recuerda con cercanía los detalles de la vida personal de Shakira, lo que fortaleció aún más ese vínculo y sentido de identificación.
"Esa canción es mágica pero la elegí exactamente por eso. Es un recuerdo mío personal. No la dedicó a nadie aunque debo decirte que sé por quién la escribió. Yo he tenido una historia muy similar a ella. De alguna manera también dentro de esta canción existe mi existencia, pero sinceramente yo la canto por los recuerdos que tengo con ella".
Como gesto de respeto, su equipo notificó al entorno de la colombiana sobre el homenaje incluido en el disco. Sin embargo, la intérprete italiana no ha tenido la oportunidad de comunicárselo directamente, algo que le gustaría hacer para expresarle que su versión nace desde la admiración y el agradecimiento.
"Coincido mucho en ella en lo que dice y piensa y me gustan mucho las artistas que tienen una voz un poco diferente, que no copian a nadie".
El disco más personal de Laura Pausini
El nuevo álbum de Laura Pausini nace de una necesidad personal tras terminar su última gira, cuando volvió a conectar con canciones que no eran suyas. Aunque inicialmente no planeaba hacer un disco de covers, decidió crear un proyecto para agradecer a los artistas y culturas —especialmente de Latinoamérica y España— que han influido en su vida.
La selección de temas es profundamente emocional: cada canción está ligada a una experiencia o persona. Casos como Turista de Bad Bunny, que detonó la idea del álbum, o Antología de Shakira, que le recuerda sus inicios, reflejan cómo este proyecto funciona casi como una autobiografía musical.
Con más de 30 años de carrera, Pausini asegura que el escenario sigue siendo su lugar seguro y que nunca ha separado su vida personal de la artística, algo que considera clave para mantenerse auténtica. También subraya la importancia del arte como una herramienta para desarrollar empatía y sensibilidad en un mundo cada vez más acelerado.
Lejos de enfocarse solo en los logros, hoy valora el crecimiento personal que le ha dado su trayectoria. Sin arrepentimientos, tiene claro cómo le gustaría ser recordada: como una persona sincera y buena, además de una gran cantante.