José Eduardo Derbez quiere romper el patrón de su papá

José Eduardo Derbez ha hablado en varias ocasiones sobre su infancia y la relación que tuvo con su papá, Eugenio Derbez, describiéndola como una etapa en la que predominó la ausencia y la poca convivencia.
El actor explicó que esta situación estuvo influida por la separación de sus padres, lo que provocó que creciera con una presencia limitada del actor durante varios años. A pesar de ello, con el paso del tiempo, ambos han logrado reconstruir su vínculo y hoy mantienen una relación mucho más cercana.
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José Eduardo Derbez habla del papá que quiere ser para Tessa
José Eduardo Derbez ha señalado que estas experiencias han sido clave para definir el tipo de papá que quiere ser. Está convencido de que quiere dar a su hija Tessa una infancia distinta, con mayor cercanía y tiempo de calidad.
Sobre este tema profundizó durante su participación en el podcast Vida Sintonía de la actriz Laura Ferretti, donde habló sobre su propia infancia como hijo de famosos y habló sobre los aspectos que le gustaría hacer diferente en la crianza de su hija
“Intento en mis tiempos libres estar con ella, salir con ella, nos la llevamos al parque, hacer muchas cosas con Tessa”, comentó. “Y dos, siempre ponerla primero a ella que el trabajo, obviamente siempre que se pueda”, agregó.
Además, el actor compartió que desea que su hija se convierta en su compañera de vida: “Ya nada más que camine muy bien y que hable, yo feliz me la llevo a todos lados, como chicle”, contó. “Es una forma de que sí quiero estar lo más presente con ella en su vida y no repetir lo que yo lo que yo viví”.
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La razón por la que José Eduardo Derbez no quería ser actor
Durante la plática, José Eduardo Derbez reveló la razón por la que no quería seguir los pasos de sus papás en la actuación.
“Yo no quería porque había visto que esta carrera me había quitado mucho tiempo con mis papás, entonces dije ‘No’. Como que no le agarré amor a la carrera y dije ‘Pues no’ y quería ser abogado”, contó. “Después me enteré de que en la carrera de leyes tienes que leer mucho y no soy tan fan de leer, la verdad, no me gusta mucho y después dije: ‘No, tengo que buscar algo que no sea tanto de leer’".
José Eduardo recordó que durante un viaje con su padrastro, Omar Fayad, atravesaba un momento de dudas sobre su futuro, y fue entonces cuando tomó la decisión de dedicarse a la actuación.
“En un viaje mi padrastro me dijo: ‘Oye, pues ya acabaste tu prepa, ¿qué vas a hacer o qué onda?’. Y le dije: ‘¿Y si le intento a la actuada?’. Y me dijo: ‘Pues inténtale’. Y me pagó una sesión de fotos”, contó.
Con el apoyo del esposo de Victoria Ruffo, tomó varios cursos de actuación, antes de finalmente animarse a tocar las puertas de Televisa. “Nadie me daba chamba. Hasta me decían: ‘No, no está el productor’. Y me iba y lo escuchaba cómo salía de su oficina… Bueno, una vez me acuerdo perfectamente que entregué mis fotos y yo vi como las aventaron al bote de basura”, contó.
Finalmente, durante su participación en el podcast Vida Sintonía conducido por Laura Ferretti, la actriz le preguntó cómo cambió su vida con la llegada de Tessa.
“Mucho. Yo me acuerdo de que muchas personas me decían: ‘Cuando no tienes hijos, pues si hay dinero o no hay dinero, como eres tú solo, tú sabes si comes o no comes o dónde duermes’. Pero el tener ya en tu mente decir ‘Tengo que ver por alguien más depende de mí y debo cuidar a esa persona y estar ahí pendiente’, sí te cambia muchas cosas”, platicó.
Sin embargo, pese a la responsabilidad que implica criar a una hija, el actor reconoció que desde su nacimiento ha sido muy feliz: “Estoy muy feliz, la verdad. Me cambió muy bonito la vida desde el primer momento”, agregó.