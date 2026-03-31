José Eduardo Derbez quiere romper el patrón de su papá

La razón por la que José Eduardo Derbez no quería ser actor

Durante la plática, José Eduardo Derbez reveló la razón por la que no quería seguir los pasos de sus papás en la actuación.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram)

“Yo no quería porque había visto que esta carrera me había quitado mucho tiempo con mis papás, entonces dije ‘No’. Como que no le agarré amor a la carrera y dije ‘Pues no’ y quería ser abogado”, contó. “Después me enteré de que en la carrera de leyes tienes que leer mucho y no soy tan fan de leer, la verdad, no me gusta mucho y después dije: ‘No, tengo que buscar algo que no sea tanto de leer’".

José Eduardo recordó que durante un viaje con su padrastro, Omar Fayad, atravesaba un momento de dudas sobre su futuro, y fue entonces cuando tomó la decisión de dedicarse a la actuación.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram)

“En un viaje mi padrastro me dijo: ‘Oye, pues ya acabaste tu prepa, ¿qué vas a hacer o qué onda?’. Y le dije: ‘¿Y si le intento a la actuada?’. Y me dijo: ‘Pues inténtale’. Y me pagó una sesión de fotos”, contó.

Con el apoyo del esposo de Victoria Ruffo, tomó varios cursos de actuación, antes de finalmente animarse a tocar las puertas de Televisa. “Nadie me daba chamba. Hasta me decían: ‘No, no está el productor’. Y me iba y lo escuchaba cómo salía de su oficina… Bueno, una vez me acuerdo perfectamente que entregué mis fotos y yo vi como las aventaron al bote de basura”, contó.



Finalmente, durante su participación en el podcast Vida Sintonía conducido por Laura Ferretti, la actriz le preguntó cómo cambió su vida con la llegada de Tessa.

“Mucho. Yo me acuerdo de que muchas personas me decían: ‘Cuando no tienes hijos, pues si hay dinero o no hay dinero, como eres tú solo, tú sabes si comes o no comes o dónde duermes’. Pero el tener ya en tu mente decir ‘Tengo que ver por alguien más depende de mí y debo cuidar a esa persona y estar ahí pendiente’, sí te cambia muchas cosas”, platicó.

Sin embargo, pese a la responsabilidad que implica criar a una hija, el actor reconoció que desde su nacimiento ha sido muy feliz: “Estoy muy feliz, la verdad. Me cambió muy bonito la vida desde el primer momento”, agregó.