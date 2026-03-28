Este día quedó claro que los gemelos Daniel y Manuel Capetillo Gaytán, los hijos menores de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, con apenas 11 años, poseen un talento musical que no deja lugar a dudas. Biby publicó un par de videos del concierto matutino que sus gemelos le dieron y en el que nos dejaron boquiabiertos con el talento y la sensibilidad que tienen para tocar la guitarra.
Dani y Manu, los gemelos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, sorprenden con su talento como musical con apenas 11 años
Biby Gaytán presume el concierto matutino que le dieron sus gemelos, Daniel y Manuel
La escena del concierto matutino de los gemelos, Daniel y Manuel, la compartió su mamá, Biby Gaytán en redes sociales; una imagen que es una "postal familiar", pero que tiene mucho de revelación artística.
Y es que dos niños de 11 años, con guitarras en mano, que muestran una soltura poco común para su edad, no se trata únicamente de que "toquen bien", sino de que demuestran intención, ritmo, disciplina y una cadencia que remite directamente al sur de España.
La herencia española y artística de los gemelos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán
En el caso de Daniel y Manuel, hay un elemento que hoy adquiere un significado especial, la memoria de su abuela paterna, María del Carmen Vázquez Alcaide, recientemente fallecida.
En su forma de pulsar las cuerdas hay algo más que técnica infantil producto de la repetición; hay una evocación clara del flamenco, ese lenguaje emocional donde cada nota cuenta una historia.
A este detalle genealógico hay que sumar el que los Capetillo Gaytán no solo son una de las familias más mediáticas del espectáculo mexicano; son también una dinastía profundamente vinculada al arte.
Por el lado paterno, Eduardo Capetillo fue ídolo juvenil como parte de Timbiriche y protagonista de telenovelas como Morir para vivir y Alcanzar una estrella, además de heredero de una tradición familiar con raíces españolas —y taurinas— que siempre ha estado ligada a la disciplina artística.
Por el lado materno, Biby Gaytán creció en un entorno dancístico con formación de ballet desde temprana edad y musical y actoral que la llevó de Timbiriche a telenovelas como Alcanzar una estrella II y Dos Mujeres Un Camino y al teatro musical, consolidándose como una figura versátil desde finales de los años ochenta.
La historia de los gemelos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo
Los gemelos Daniel y Manuel Capetillo Gaytán nacieron el 20 de junio de 2014, en un momento inusual para la familia, cuando sus tres hermanos mayores, Eduardo Jr., Ana Paula y Alejandra, ya eran adolescentes.
Lo interesante del talento musical de los hijos menores de Eduardo y Biby es que su talento no es producto de una presión mediática ni a una estrategia de lanzamiento. A diferencia de otros hijos de celebridades, Daniel y Manuel parecen moverse todavía en el terreno de lo genuino: el juego, la curiosidad y el descubrimiento.
Sin embargo, lo que muestran con la guitarra no es casualidad. Es formación temprana y, también, sensibilidad.