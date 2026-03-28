Dani y Manu, los gemelos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, sorprenden con su talento como musical con apenas 11 años

La herencia española y artística de los gemelos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

En el caso de Daniel y Manuel, hay un elemento que hoy adquiere un significado especial, la memoria de su abuela paterna, María del Carmen Vázquez Alcaide, recientemente fallecida.

María del Carmen Vázquez Alcaide, mamá de Eduardo Capetillo falleció en enero de 2026 (Instagram / X)

En su forma de pulsar las cuerdas hay algo más que técnica infantil producto de la repetición; hay una evocación clara del flamenco, ese lenguaje emocional donde cada nota cuenta una historia.

A este detalle genealógico hay que sumar el que los Capetillo Gaytán no solo son una de las familias más mediáticas del espectáculo mexicano; son también una dinastía profundamente vinculada al arte.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo con sus hijos, Manuel y Daniel (Instagram)

Por el lado paterno, Eduardo Capetillo fue ídolo juvenil como parte de Timbiriche y protagonista de telenovelas como Morir para vivir y Alcanzar una estrella, además de heredero de una tradición familiar con raíces españolas —y taurinas— que siempre ha estado ligada a la disciplina artística.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Por el lado materno, Biby Gaytán creció en un entorno dancístico con formación de ballet desde temprana edad y musical y actoral que la llevó de Timbiriche a telenovelas como Alcanzar una estrella II y Dos Mujeres Un Camino y al teatro musical, consolidándose como una figura versátil desde finales de los años ochenta.