Enrique Iglesias muestra su lado más tierno junto a Romeo y sus hijas Lucy y Mary

Enrique Iglesias dejó ver una vez más lo mucho que disfruta su faceta como papá al compartir un emotivo video junto a su hijo menor, Romeo, en redes sociales. El pequeño, fruto de su relación con Anna Kournikova, nació el pasado 17 de diciembre y se ha convertido en el nuevo integrante de la familia, llenando de alegría a la pareja.
Con su llegada, el cantante y la extenista consolidan una familia que ya incluía a sus mellizos Nicholas y Lucy, de 8 años, y a la pequeña Mary, de 6. La publicación ha enternecido a sus seguidores, quienes no han dudado en reaccionar ante el lado más familiar del artista.