Enrique Iglesias muestra su lado más tierno junto a Romeo y sus hijas Lucy y Mary

Enrique Iglesias comparte tierno momento con Romeo, captado por Lucy y Mary

El video es doblemente especial, ya que fue “dirigido” por sus hermanas mayores, Lucy y Mary. El propio Enrique Iglesias les dio crédito en la publicación con la frase: “Dirigido por Lucy y Mary”.

En el clip, el intérprete de “Héroe” aparece jugando con su bebé, a quien toma de los bracitos y sostiene por unos segundos, mientras Romeo responde con suaves risas que han enternecido a sus seguidores.

En el video, Enrique Iglesias se dirige a sus hijas y les pregunta: “¿Listas?”, a lo que una de ellas responde con entusiasmo que sí. Luego, el cantante comienza a hacer sonidos divertidos, como si interpretara a un personaje, y con una voz grave, simulando ser Romeo, dice: “Tengo superpoderes”.

Enrique Iglesias y su hijo Romeo (Instagram)

En otro momento, una de las niñas, emocionada al ver a su hermanito de pie con ayuda de su padre, exclama: “¡Está caminando!”. Aunque aún es muy pronto para que Romeo dé sus primeros pasos, en casa todos están fascinados con su llegada, especialmente sus hermanas, quienes ya lo han integrado a sus juegos bajo la supervisión de sus papás.