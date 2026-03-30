Belinda 'asalta' un microbús y se vuelve viral

Belinda regresó de forma exprés a la Ciudad de México tras hacer una pausa en las grabaciones de la serie Carlota en España.
La cantante volvió con un objetivo claro: grabar con Los Ángeles Azules una canción para el Mundial de Futbol 2026.
Belinda regresó de forma exprés a la Ciudad de México tras hacer una pausa en las grabaciones de la serie Carlota en España.
La cantante volvió con un objetivo claro: grabar con Los Ángeles Azules una canción para el Mundial de Futbol 2026.
Durante su visita a la CDMX, Belinda protagonizó otro momento que rápidamente se volvió viral: Belinda recreó un asalto dentro de un microbús que su equipo había convertido en un divertido party bus.
El video, que compartió en sus historias de Instagram, muestra a la cantante pidiendo carteras en el transporte con su característico sentido del humor.
“¡Ya se la saben, carteras y celulares! Por lo menos dame lo que tengas, esa Cartier”, dijo entre risas. “No te hagas, tu cartera, Chema… dame tu cartera, celular, todo lo que tengas”, añadió.
Belinda llevaba un mini vestido dorado lleno de brillos y joyas, que contrastaba con el entorno urbano del transporte y la hacía resaltar aún más bajo las luces.
El clip se viralizó de inmediato en redes sociales.
Belinda hizo una pausa en las grabaciones de su serie sobre la emperatriz Carlota de Habsburgo en España para viajar a México. Su objetivo fue grabar, en la Plaza de la República, el videoclip de su colaboración con Los Ángeles Azules, como parte de la promoción oficial rumbo al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Durante su visita, la cantante sorprendió al aparecer en un bar de la Ciudad de México en un evento patrocinado por una conocida marca de papas, donde fue recibida entre gritos, aplausos y muestras de cariño. Ahí convivió con sus fans y se tomó fotografías con algunos de ellos.
@tan_lunna Belinda canta el Himno Oficial de Sabritas para la fiesta futbolera #Sinsabritasnohaypartido #belinda #futbol #mundial @Papas Sabritas Mx ♬ sonido original - Tan Luna
En el evento, Belinda llevó un jersey tricolor personalizado con cristales con el número diez e interpretó “Lo que hacemos, lo hacemos por el fútbol”, el tema principal de la campaña de la marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los fans interpretaron el gesto como una posible indirecta a su exnovio Giovani Dos Santos, con quien mantuvo una relación entre 2008 y 2010 y quien utilizaba ese mismo número durante su etapa en la Selección Mexicana.