Belinda 'asalta' un microbús y se vuelve viral

Belinda arma falso asalto en microbús y rompe internet

Durante su visita a la CDMX, Belinda protagonizó otro momento que rápidamente se volvió viral: Belinda recreó un asalto dentro de un microbús que su equipo había convertido en un divertido party bus.

Belinda (RRSS)

El video, que compartió en sus historias de Instagram, muestra a la cantante pidiendo carteras en el transporte con su característico sentido del humor.

“¡Ya se la saben, carteras y celulares! Por lo menos dame lo que tengas, esa Cartier”, dijo entre risas. “No te hagas, tu cartera, Chema… dame tu cartera, celular, todo lo que tengas”, añadió.

Belinda llevaba un mini vestido dorado lleno de brillos y joyas, que contrastaba con el entorno urbano del transporte y la hacía resaltar aún más bajo las luces.

Belinda (RRSS)

El clip se viralizó de inmediato en redes sociales.