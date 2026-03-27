Actor que interpretará a Snape en la nueva serie de 'Harry Potter' recibe amenazas de muerte

¿Quién es Paapa Essiedu?

Nacido el 11 de junio de 1990 en Londres, Essiedu creció en la zona de Walthamstow, en una familia ghanesa. Sin embargo, enfrentó las adversidades muy pronto en su vida, pues a los 14 años perdió a su padre y seis años después también falleció su madre. Ante estas circunstancias, encontró refugio en el arte, particularmente en el teatro.

Paapa Essiedu inició su carrera actoral en el teatro. (Instagram/@pessiedu)

Su interés por la actuación surgió gracias a un profesor que lo motivó a seguir ese camino. Por ello, el actor se formó en la Guildhall School of Music and Drama y, en 2012, inició su carrera profesional en la Royal Shakespeare Company, donde participó en producciones grandes como Hamlet, The Merry Wives of Windsor y King Lear, obteniendo reconocimiento dentro de la industria.

Fue en 2020 cuando el actor incursionó en la actuación para la televisión en la serie Destroy You, misma que le otorgó una nominación a Mejor actor de reparto en los Emmy, y otra en los BAFTA. Más adelante, Essiedu continuó explorando esta industria con proyectos como Black Mirror y también comenzó a incursionar en el cine con películas como Men de Alex Garland o The Outrun con Saoirse Ronan.

Paapa Essiedu. (Getty Images)

Paapa Essiedu recibe amenazas de muerte

Desde que se anunció el elenco de la nueva serie de Harry Potter, la elección del actor ghanés-británico causó revuelo en las redes sociales por no encajar con la descripción física del profesor Severus Snape, quien en el libro de J.K. Rowling es descrito con características como cabello grasoso y largo, complexión delgada, nariz prominente y piel pálida o de aspecto enfermizo.

Esta situación se refuerza por las comparaciones con la imagen de Alan Rickman, el actor que interpretó al profesor en la saga de películas.

Paapa Essiedu en el papel del profesor Snape para la serie de Harry Potter. (IMDB)

Sin embargo, la inconformidad que generó su elección escaló a un nivel más personal y grave. El actor reportó a The Times que ha sido el objetivo de ataques racistas y amenazas de muerte. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’”, afirmó.

Essiedu menciona que muchos de estos mensajes provienen de redes sociales, lo que lo ha llevado a limitar su uso. “La realidad es que si entro a Instagram, es probable que encuentre a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te mataré’. Aunque confío en que estaré bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto simplemente por hacer su trabajo”, señaló.