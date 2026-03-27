Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años de relación con emotivo video

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años de relación

El actor y productor acompañó el video con un mensaje breve pero contundente: “20 años desde que nos enamoramos ️- 20 years since we fell in love”, dejando claro que dos décadas después, el amor sigue siendo el protagonista de su vida. La publicación rápidamente se viralizó y tuvo un sinfín de reacciones entre sus seguidores.

Alessandra Rosaldo no tardó en responder con ternura en los comentarios: “Te amo ”, confirmando que el sentimiento sigue intacto y que la complicidad entre ambos permanece sólida.

Su mensaje fue celebrado por los fans como una muestra de que, pese a los retos de la vida pública, la pareja mantiene un vínculo fuerte y auténtico.

La historia de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzó en 2006, cuando coincidieron en el set de la serie Vecinos. Fue durante un viaje a Canadá para grabar escenas que se enamoraron, dando inicio a una relación que pronto se convirtió en una de las más seguidas dentro del espectáculo mexicano.

Tras varios años de noviazgo, Eugenio Derbez le pidió matrimonio a Alessandra en una propuesta que ella misma ha descrito como inolvidable. Finalmente, la pareja se casó el 7 de julio de 2012, en una ceremonia que acaparó la atención mediática y se convirtió en uno de los eventos más comentados del año.