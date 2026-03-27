Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años de relación con emotivo video

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video conmemorativo en el que aparece junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, recordando momentos memorables de su historia de amor.
En el clip se incluyen imágenes de su reciente sesión de fotos en Nueva York, el día de su boda y la romántica propuesta de matrimonio que marcó un antes y un después en su relación.
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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años de relación
El actor y productor acompañó el video con un mensaje breve pero contundente: “20 años desde que nos enamoramos ️- 20 years since we fell in love”, dejando claro que dos décadas después, el amor sigue siendo el protagonista de su vida. La publicación rápidamente se viralizó y tuvo un sinfín de reacciones entre sus seguidores.
Alessandra Rosaldo no tardó en responder con ternura en los comentarios: “Te amo ”, confirmando que el sentimiento sigue intacto y que la complicidad entre ambos permanece sólida.
Su mensaje fue celebrado por los fans como una muestra de que, pese a los retos de la vida pública, la pareja mantiene un vínculo fuerte y auténtico.
La historia de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzó en 2006, cuando coincidieron en el set de la serie Vecinos. Fue durante un viaje a Canadá para grabar escenas que se enamoraron, dando inicio a una relación que pronto se convirtió en una de las más seguidas dentro del espectáculo mexicano.
Tras varios años de noviazgo, Eugenio Derbez le pidió matrimonio a Alessandra en una propuesta que ella misma ha descrito como inolvidable. Finalmente, la pareja se casó el 7 de julio de 2012, en una ceremonia que acaparó la atención mediática y se convirtió en uno de los eventos más comentados del año.
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La historia de amor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
En 2014, la pareja celebró la llegada de su hija Aitana, quien se convirtió en el centro de su vida familiar y el lazo más fuerte que los une. Desde entonces, Derbez y Rosaldo han compartido públicamente su faceta como padres, mostrando que la familia es el pilar fundamental de su relación.
Como toda pareja, han enfrentado altibajos. Alessandra ha confesado que incluso hubo una separación antes de casarse, pero gracias al apoyo de Aislinn Derbez, Eugenio tomó la decisión de formalizar la relación.
Hoy, con 20 años de relación y 12 de matrimonio, Derbez y Rosaldo se muestran inseparables. Han compartido proyectos como De Viaje con los Derbez, donde dejaron ver su dinámica familiar y su complicidad frente a las cámaras.