Guardia de seguridad asume total responsabilidad por incidente entre Chappell Roan y la hija de Jude Law

Guardia de seguridad habla sobre el incidente con fan de Chappell Roan

En su cuenta de Instagram, Pascal Duvier publicó un comunicado en el que detalló su versión de los hechos. Comenzó aclarando que normalmente no responde a rumores en internet, pero que en este caso la situación había escalado mucho debido a la desinformación.

“Asumo toda la responsabilidad por las interacciones ocurridas el 21 de marzo”, escribió. “Me encontraba en el hotel en representación de otra persona y no formaba parte del equipo de seguridad personal de Chappell Roan”.

Catherine Harding y su hija, Ada Law. (Instagram/@catcavelli)

Duvier también deslindó completamente a la intérprete de Pink Pony Club, asegurando que sus acciones no estuvieron influenciadas por ella ni por su equipo. “Tomé una decisión basándome en la información que obtuvimos del hotel, los acontecimientos que presencié en los días previos y el elevado riesgo general de seguridad de nuestra ubicación”, explicó.

Finalmente, señaló que su interacción con la madre de la menor, Catherine Harding, no tuvo la intención de incomodar o molestar a nadie. “Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones, y el resultado del encuentro es lamentable”, finaliza.



¿Qué dijo Chappell Roan sobre la polémica?

El martes, un representante de la artista de 28 años compartió una declaración con People, en la que aseguró que Roan tiene “tolerancia cero” ante comportamientos agresivos hacia sus fans.

Según el comunicado, la cantante no estaba al tanto de la interacción entre Harding, la niña y el guardia de seguridad. "Ella no los vio en el desayuno en su hotel, como dijo en su video. No dio instrucciones a su personal de seguridad ni a nadie de su equipo para que interactuaran con ellos”, afirmó.

La cantante reprueba comportamientos agresivos hacia sus fans. (Getty Images)

Previamente, Roan había publicado un video donde habló sobre la situación. Como menciona su representante, no se dio cuenta de la presencia de la mamá y la hija y no hicieron nada que pudiera indicar que estuviera en peligro. Aun así, ofreció una disculpa por lo ocurrido. “Lo siento mucho por la madre y la niña, que alguien diera por sentado algo, que ustedes harían algo; y si se sintieron incómodas, eso me entristece mucho. No se merecían eso”, declaró.