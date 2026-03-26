Angélica Rivera enfrenta un nuevo desafío que de dulce no tiene ni el título. La ex primera dama de México es una de las actrices que protagonizará la cuarta temporada de la serie Mujeres Asesinas, producida por Vix y que nos permitirá ver a “La Gaviota” bajo una luz totalmente diferente.
Angélica Rivera se deja ver bajo una nueva luz; “La Gaviota” desafía al sistema y se convierte en una ‘mujer asesina’
Angélica Rivera protagonizará ‘Mujeres Asesinas 4’
Esta semana Vix anunció que la cuarta temporada de la serie Mujeres Asesinas (que se estrenará a finales de 2026) contará entre sus estrellas a Angélica Rivera, quien viene de protagonizar otra producción de la misma plataforma, Con Esa Misma Mirada, una versión actualizada del clásico de los años noventa, Mirada de Mujer.
De esta forma, Angélica suma su nombre a la ya larga lista de actrices de distintas generaciones que han contribuido a contar las historias de mujeres que, llevadas al límite por sus circunstancias de vida, acaban con la vida de sus agresores.
“La nueva temporada de esta aclamada antología presenta ocho episodios unitarios protagonizados por talentosas actrices que enfrentan situaciones extremas, llevándolas a tomar decisiones trágicas que cambiarán sus vidas”, señaló Vix en un comunicado de prensa.
¿Quiénes son las protagonistas de la nueva temporada de ‘Mujeres Asesinas’?
Además de Angélica Rivera, Mujeres Asesinas 4 contará con las actuaciones de Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras, Karena Flores, Paulina Gaitán, Vicky Araico, Livia Brito y Mayra Batalla, quienes darán vida a mujeres de diversos orígenes, “unidas por un destino común marcado por la violencia, la humillación y la manipulación, a la vez que revela sus miedos, luchas y deseos más profundos”, detalló el documento.
Así fue el regreso de Angélica Rivera a la televisión
Tuvieron que pasar 17 años, desde que “La Gaviota” emprendió el vuelo y dijo adiós a las telenovelas en 2007, tras protagonizar Destilando Amor, junto a Eduardo Yáñez, para que la actriz Angélica Rivera volviera a pisar los foros y tuviera su regreso a la televisión con la serie Con Esa Misma Mirada, estrenada en 2024, y en la que compartió créditos con Diego Klein e Iván Sánchez.
En esa ausencia, que no fue del todo tal, Angélica estuvo casada con Enrique Peña Nieto, originalmente gobernador del Estado de México y quien, más tarde, se convertiría en presidente de la República en el periodo de 2012 a 2018.
Si bien la actriz siguió bajo los reflectores y consolidándose como una figura que nunca escapó del escrutinio de la opinión pública (y algunos capítulos telenovelescos y otros que rayaron en el drama personal), en esa etapa cambió los libretos, los llamados y las largas jornadas frente a las cámaras por los pasillos de Los Pinos y, en muchas ocasiones, por la agenda que ocupó los días en el poder del político mexiquense.
‘La Gaviota’ desafía al sistema y será una ‘mujer asesina’
Tras divorciarse de Peña Nieto en 2019, las expectativas de que Angélica Rivera retomara su carrera como actriz se convirtieron en un tema constante del que lo mismo se discutía en redes sociales que en los medios de comunicación, hasta que finalmente sucedió de la mano de Argos (compañía productora de Epigmenio Ibarra) con el citado melodrama, que fue dividido en tres temporadas.
Luego de los giros que dio su historia profesional y personal, resulta interesante ver los títulos que hicieron que “La Gaviota” volviera al nido que la vio desarrollar su talento en la pantalla y convertirse en estrella.
Y es que, tras el éxito que logró con Destilando Amor (que no sólo lideró el rating y acaparó titulares en su momento, sino que se convirtió en un capítulo imborrable de la cultura popular y el imaginario colectivo mexicanos), era necesario que Angélica eligiera un proyecto que estuviera a la altura de su fama y de las expectativas de sus fans.
Ahora que ya volvió a tocar base y que se suma al universo de Mujeres Asesinas, la actriz —quien actualmente tiene 56 años— desafía de cierta forma al sistema que la encumbró.
Si bien se estableció como actriz de Televisa en telenovelas en las que interpretó a villanas o antagonistas (Alcanzar Una Estrella II, La Pícara Soñadora); en cuanto tomó roles protagónicos quedó claro que las heroínas a las que dio vida en La Dueña y en Destilando Amor no eran damiselas en apuros de las que el género ha hecho por decenas.
En este sentido, convertirse en una “mujer asesina” en la nueva producción de Vix permitirá a Angélica Rivera conectar con los claroscuros que ya hemos visto en otros personajes e, idealmente, escarbar en sus emociones más íntimas para construir el relato de una anti-heroína con la solidez y la verdad que pueden brindar la experiencia y la vocación por contar historias.