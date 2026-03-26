Angélica Rivera se deja ver bajo una nueva luz; “La Gaviota” desafía al sistema y se convierte en una ‘mujer asesina’

Angélica Rivera protagonizará ‘Mujeres Asesinas 4’

Esta semana Vix anunció que la cuarta temporada de la serie Mujeres Asesinas (que se estrenará a finales de 2026) contará entre sus estrellas a Angélica Rivera, quien viene de protagonizar otra producción de la misma plataforma, Con Esa Misma Mirada, una versión actualizada del clásico de los años noventa, Mirada de Mujer.

De esta forma, Angélica suma su nombre a la ya larga lista de actrices de distintas generaciones que han contribuido a contar las historias de mujeres que, llevadas al límite por sus circunstancias de vida, acaban con la vida de sus agresores.

Angélica Rivera y Alberto Estrella en el set de la cuarta temporada de 'Mujeres Asesinas' (Cortesía / Vix)

“La nueva temporada de esta aclamada antología presenta ocho episodios unitarios protagonizados por talentosas actrices que enfrentan situaciones extremas, llevándolas a tomar decisiones trágicas que cambiarán sus vidas”, señaló Vix en un comunicado de prensa.

¿Quiénes son las protagonistas de la nueva temporada de ‘Mujeres Asesinas’?

Además de Angélica Rivera, Mujeres Asesinas 4 contará con las actuaciones de Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras, Karena Flores, Paulina Gaitán, Vicky Araico, Livia Brito y Mayra Batalla, quienes darán vida a mujeres de diversos orígenes, “unidas por un destino común marcado por la violencia, la humillación y la manipulación, a la vez que revela sus miedos, luchas y deseos más profundos”, detalló el documento.