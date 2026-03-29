Martha Higareda sorprende con videos inéditos de su embarazo

Martha Higareda comparte videos inéditos de su embarazo

Martha Higareda ha compartido en redes sociales su nueva etapa como mamá. En sus publicaciones suele aparecer junto a su esposo, Lewis Howes, y sus bebés, aunque ha decidido cuidar la identidad de las pequeñas, por lo que sus caras aún no se conocen.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

La actriz también ha mostrado momentos especiales en familia, como celebraciones, viajes, aniversarios y paseos con sus hijas, además de cómo poco a poco retoma su carrera. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al publicar un video inédito de una sesión de fotos que realizó junto a su pareja cuando aún estaba embarazada. En el clip, presume distintos cambios de vestuario durante el shooting, dejando ver su baby bump.

“Reviviendo los tiempos cuando nuestros bebés seguían en la pancita y la sesión de fotos que hicimos”, escribió.

En varias tomas se observa cómo la actriz revisa las imágenes, da su aprobación y ajusta poses junto a Howes, quien aparece siempre sonriente: “Y pensar que todavía no conocíamos a nuestras niñas y que nuestra mejor aventura estaba a punto de iniciar. ¡Amamos ser papás! Gracias Dios por esta oportunidad”, agregó.

Los seguidores reaccionaron de inmediato al video y le pidieron que comparta la sesión completa, además de expresar su emoción por conocer a las bebés.