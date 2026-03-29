Martha Higareda sorprende con videos inéditos de su embarazo

A finales del año pasado, y tras meses de expectativa, la actriz dio la bienvenida a sus gemelas. Las pequeñas llegaron rodeadas de amor y esperanza, a pesar de que la actriz enfrentó complicaciones de salud durante el parto, como preeclampsia, lo que la mantuvo en estado delicado, al igual que una de sus hijas.
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Martha Higareda comparte videos inéditos de su embarazo
Martha Higaredaha compartido en redes sociales su nueva etapa como mamá. En sus publicaciones suele aparecer junto a su esposo, Lewis Howes, y sus bebés, aunque ha decidido cuidar la identidad de las pequeñas, por lo que sus caras aún no se conocen.
La actriz también ha mostrado momentos especiales en familia, como celebraciones, viajes, aniversarios y paseos con sus hijas, además de cómo poco a poco retoma su carrera. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al publicar un video inédito de una sesión de fotos que realizó junto a su pareja cuando aún estaba embarazada. En el clip, presume distintos cambios de vestuario durante el shooting, dejando ver su baby bump.
“Reviviendo los tiempos cuando nuestros bebés seguían en la pancita y la sesión de fotos que hicimos”, escribió.
En varias tomas se observa cómo la actriz revisa las imágenes, da su aprobación y ajusta poses junto a Howes, quien aparece siempre sonriente: “Y pensar que todavía no conocíamos a nuestras niñas y que nuestra mejor aventura estaba a punto de iniciar. ¡Amamos ser papás! Gracias Dios por esta oportunidad”, agregó.
Los seguidores reaccionaron de inmediato al video y le pidieron que comparta la sesión completa, además de expresar su emoción por conocer a las bebés.
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Martha Higareda revela crisis de salud durante su embarazo
Martha Higareda compartió detalles sobre una complicada situación que vivió durante su embarazo, al enfrentar una crisis de preeclampsia que puso en riesgo su salud. Según relató, su presión arterial se elevó a niveles peligrosos que no pudieron controlarse de inmediato, lo que derivó en su hospitalización durante varias horas y en una intervención de emergencia.
Durante su pódcast Todo un mucho, la actriz explicó que, tras superar ese episodio, los médicos le hablaron con claridad sobre la gravedad de lo ocurrido: “Estuviste así de un paro cardíaco, lo que me dijo fue que tengo un corazón muy fuerte, porque mi corazón aguantó estos niveles de presión, que otras personas no lo cuentan”, compartió.
Posteriormente, Higareda reveló que tuvo que regresar al hospital por nuevas complicaciones relacionadas con la misma condición, por lo que permaneció en urgencias bajo observación médica.
“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y el rosario me salvaron”, expresó.