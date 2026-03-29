Aaron Taylor-Johnson impacta con radical cambio físico durante la premiere de ‘Fuze’

Aaron Taylor-Johnson impacta con radical cambio físico

La apariencia de Aaron Taylor-Johnson en la reciente premiere de Fuze sorprendió e incluso generó confusión entre quienes vieron sus fotos en la alfombra roja en Londres, ya que muchos señalaron que lucía muy distinto a como lo recordaban en trabajos anteriores.

Aaron Taylor-Johnson (Getty Images)

Uno de los cambios más evidentes fue la ausencia total de vello facial. El actor apareció sin barba ni bigote, lo que, según algunos fans, hizo que su rostro pareciera “el de otra persona”.

Además, mostró un nuevo peinado con rizos castaños sueltos y un estilo más sobrio, lo que reforzó la percepción de un cambio notable en su imagen respecto a sus últimas apariciones públicas.

Aaron Taylor-Johnson (Getty Images)

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención. En redes sociales, varios usuarios comentaron que el actor se veía prácticamente irreconocible en comparación con imágenes recientes, como las de 28 Years Later. Algunos incluso señalaron que su rostro lucía más delgado, con rasgos más marcados y mejillas más hundidas.