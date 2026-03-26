Khloé Kardashian revela que golpeó a Lamar Odom tras una recaída en las drogas

Khloé Kardashian recuerda el momento que puso fin a su relación con Lamar Odom

Khloé Kardashian reveló que le reclamó a Lamar Odom por haber puesto su vida en pausa para cuidarlo. Incluso confesó que, en ese proceso, llegó a sentirse manipulada para continuar con ese estilo de vida.

Khloe Kardashian y Lamar Odom (Getty Images)

"Me estaba manipulando para que yo pudiera seguir con ese estilo de vida", recordó. "Le dije: 'Para el lunes tienes que irte de esta casa, se acabó, no voy a pagar nada y no quiero volver a hablar contigo nunca más'".

Lamar Odom no profundizó en el incidente con su exesposa. Sin embargo, expresó su molestia hacia la persona que le proporcionó las drogas, especialmente porque ya había sufrido una sobredosis anteriormente.

Khloé Kardashian solicitó el divorcio en diciembre de 2013, pero decidió pausarlo mientras intentaban reconciliarse. Finalmente, su separación de Lamar Odom se hizo oficial en diciembre de 2016.

Lamar Odom y Khloe Kardashian (Getty Images)

Recientemente, Kardashian habló sobre cómo su separación de Lamar Odom impactó su vida y la motivó a adoptar hábitos más saludables. "Mi divorcio fue realmente el catalizador que me llevó a obsesionarme, de una manera sana, con el ejercicio", declaró la empresaria en el podcast On Purpose with Jay Shetty. "Durante mi matrimonio me di cuenta de que comía muchísimo y que comía para calmar mis emociones, y no me gustaba cómo me hacía sentir eso", agregó.

Tras su divorcio de Lamar Odom, Khloé Kardashian mantuvo una relación intermitente con Tristan Thompson hasta 2021, con quien tuvo a sus dos hijos, True y Tatum.