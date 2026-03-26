Khloé Kardashian revela que golpeó a Lamar Odom tras una recaída en las drogas

Khloé Kardashian recordó uno de los momentos más difíciles de su relación con su exesposo Lamar Odom. La empresaria contó que llegó a golpearlo después de encontrarlo consumiendo drogas, poco tiempo después de que él saliera del hospital tras una sobredosis que casi le cuesta la vida en 2015.
La empresaria, de 41 años, hizo esta revelación en una entrevista para la docuserie de Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom, que se estrenará el 31 de marzo por la plataforma.
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Khloé Kardashian golpeó a Lamar Odom tras encontrarlo consumiendo droga
Khloé Kardashian, quien estuvo casada con el exjugador de los Lakers de los Ángeles desde 2009 hasta 2016 contó que en una ocasión encontró a Lamar Odom consumiendo drogas en la casa que le había rentado, donde además contaba con el apoyo de un cuidador y un chef.
"En ese momento, Lamar apenas podía hablar. Podía decir algunas cosas, pero era más bien un 'Mmm', y todo le sonaba lento. No era capaz de ducharse solo", recordó la cofundadora de Good American.
"Una vez que conoces el olor del crack, es el olor más reconocible y repugnante, y no hay nada con lo que puedas confundirlo", continuó. "Y recuerdo haber pasado por la casa y haber olido a crack", recalcó.
Kardashian recordó que quiso ser muy discreta cuando sospechó que Odom estaba consumiendo drogas: "Recuerdo que subí las escaleras de puntillas, él estaba en su habitación, sentado al borde de la cama, fumando crack, y simplemente le di un puñetazo en la cara", reveló.
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Khloé Kardashian recuerda el momento que puso fin a su relación con Lamar Odom
Khloé Kardashian reveló que le reclamó a Lamar Odom por haber puesto su vida en pausa para cuidarlo. Incluso confesó que, en ese proceso, llegó a sentirse manipulada para continuar con ese estilo de vida.
"Me estaba manipulando para que yo pudiera seguir con ese estilo de vida", recordó. "Le dije: 'Para el lunes tienes que irte de esta casa, se acabó, no voy a pagar nada y no quiero volver a hablar contigo nunca más'".
Lamar Odom no profundizó en el incidente con su exesposa. Sin embargo, expresó su molestia hacia la persona que le proporcionó las drogas, especialmente porque ya había sufrido una sobredosis anteriormente.
Khloé Kardashian solicitó el divorcio en diciembre de 2013, pero decidió pausarlo mientras intentaban reconciliarse. Finalmente, su separación de Lamar Odom se hizo oficial en diciembre de 2016.
Recientemente, Kardashian habló sobre cómo su separación de Lamar Odom impactó su vida y la motivó a adoptar hábitos más saludables. "Mi divorcio fue realmente el catalizador que me llevó a obsesionarme, de una manera sana, con el ejercicio", declaró la empresaria en el podcast On Purpose with Jay Shetty. "Durante mi matrimonio me di cuenta de que comía muchísimo y que comía para calmar mis emociones, y no me gustaba cómo me hacía sentir eso", agregó.
Tras su divorcio de Lamar Odom, Khloé Kardashian mantuvo una relación intermitente con Tristan Thompson hasta 2021, con quien tuvo a sus dos hijos, True y Tatum.