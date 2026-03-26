La ex Miss Universo, Dayanara Torres, se sinceró sobre las dificultades que conlleva ser la pareja de un cantante, una experiencia que ella vivió al estar casada con el cantautor Marc Anthony del 2000 al 2004, con quien además comparte dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz Torres. Aunque la puertorriqueña nunca mencionó el nombre del cantante, fue evidente que hablaba de su experiencia con Marc.
¿Ex esposa de Marc Anthony le lanza indirecta? Dayanara Torres confiesa lo difícil que es ser esposa de un cantante
¿Cuál fue la indirecta de Dayanara Torres a Marc Anthony?
Durante una emisión del programa radiofónico, Enrique Santos Show en IHeartRadio, donde Dayanara Torres es locutora junto a Enrique Santos, se abordó el tema de los retos que enfrentan las parejas de cantantes.
“¿Ser esposa de un cantante es difícil?”, preguntó Enrique a Dayanara, quien aseguró que le han hecho esa pregunta en otras ocasiones. La ex Miss Universo respondió: “Claro que es difícil”. Su compañero también le preguntó si es más difícil salir con cantantes o con actores, a lo que ella respondió que “los cantantes”.
Torres explicó que es una vida bastante agitada: “Acuérdate que en estos conciertos todas las mujeres se les tiran. No, es bien difícil, es una vida bien ajetreada”, mencionó y especificó que “para que eso funcione tienes que estar detrás de ello y no quieres estar durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado”.
La madre de dos de los hijos de Marc Anthony, quien también ha salido con actores, comentó que estos problemas no son únicamente de cantantes, sino de las celebridades en general: “Todo ese mundo, el mundo del show business es súper difícil, especialmente después de hijos”.
La relación de Marc Anthony y Dayanara Torres
Dayanara Torres fue la primera de las cuatro esposas que ha tenido el intérprete de Vivir Mi Vida. Su matrimonio se convirtió en uno de los más admirados y seguidos por el público latino, esto debido a la nacionalidad puertorriqueña de ella y los orígenes de ese mismo país de él.
La ex Miss Universo y el cantante se casaron en mayo del 2000 en Estados Unidos y tuvieron una segunda ceremonia en Puerto Rico en 2022. Se divorciaron oficialmente en 2004. Su relación tuvo como fruto a dos hijos: Cristian, quien nació en 2001 y se graduó de la universidad en 2023 y Ryan, nacido en 2003.
En la actualidad, Marc Anthony y Dayanara Torres mantienen una relación de cordialidad, por ejemplo, ambos asistieron a la graduación de su hijo mayor, Cristian. En el evento, posaron juntos para las fotografías junto a su hijo, demostrando una buena relación a más de dos décadas de su divorcio.
Los matrimonios de Marc Anthony
Además de Dayanara, Marc estuvo casado con Jennifer Lopez de 2004 a 2014 y tuvieron dos hijos: Emme Maribel y Maximilian David, quienes además son mellizos. También mantienen una relación de cordialidad e incluso han colaborado profesionalmente después de su separación.
Después, Marc Anthony se casó con Shannon de Lima de 2014 a 2017, una modelo venezolana con quien no tuvo hijos. En la actualidad, el cantante es esposo de la también modelo Nadia Ferreira, desde 2023, con quien comparte a su hijo Marco Antonio Jr., quien nació en 2023. La pareja se convertirá nuevamente en padres ya que Nadia está embarazada.
A pesar de haberse separado hace más de 20 años, Marc Anthony y Dayanara Torres continúan teniendo una relación de cordialidad para seguir acompañando a sus hijos. Ahora, con la declaración de ella, se tienen más detalles sobre cómo fue su matrimonio.