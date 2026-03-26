⁠¿Ex esposa de Marc Anthony le lanza indirecta? Dayanara Torres confiesa lo difícil que es ser esposa de un cantante

¿Cuál fue la indirecta de Dayanara Torres a Marc Anthony?

Durante una emisión del programa radiofónico, Enrique Santos Show en IHeartRadio, donde Dayanara Torres es locutora junto a Enrique Santos, se abordó el tema de los retos que enfrentan las parejas de cantantes.

Dayanara habló de su experiencia como esposa de un cantante. (Getty Images)

“¿Ser esposa de un cantante es difícil?”, preguntó Enrique a Dayanara, quien aseguró que le han hecho esa pregunta en otras ocasiones. La ex Miss Universo respondió: “Claro que es difícil”. Su compañero también le preguntó si es más difícil salir con cantantes o con actores, a lo que ella respondió que “los cantantes”.

Dayanara cree que es una vida ajetreada. (Getty Images)

Torres explicó que es una vida bastante agitada: “Acuérdate que en estos conciertos todas las mujeres se les tiran. No, es bien difícil, es una vida bien ajetreada”, mencionó y especificó que “para que eso funcione tienes que estar detrás de ello y no quieres estar durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado”.

La madre de dos de los hijos de Marc Anthony, quien también ha salido con actores, comentó que estos problemas no son únicamente de cantantes, sino de las celebridades en general: “Todo ese mundo, el mundo del show business es súper difícil, especialmente después de hijos”.

