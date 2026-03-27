¡Team Jacob! Taylor Lautner de 'Crepúsculo' y Tay Dome esperan a su primer bebé

Taylor Lautner de 'Crepúsculo' y Tay Dome esperan a su primer bebé

El anuncio llegó acompañado de una serie de imágenes íntimas con la pareja posando en un campo abierto, sonriendo y mostrando ultrasonidos del bebé.

Fieles a su estilo cercano, Lautner y su esposa optaron por un mensaje sencillo pero significativo. “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, escribieron, haciendo referencia al peculiar detalle de compartir el mismo nombre tras su matrimonio.

La publicación no tardó en viralizarse, acumulando miles de reacciones y comentarios de felicitación. Figuras del entretenimiento y seguidores de la saga Crepúsculo celebraron la noticia, que marca un nuevo capítulo en la vida del actor.

La relación entre Taylor Lautner y Tay Dome comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil relativamente bajo, alejándose de los escándalos mediáticos.