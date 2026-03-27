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Espectáculos

¡Team Jacob! Taylor Lautner de 'Crepúsculo' y Tay Dome esperan a su primer bebé

Taylor Lautner anunció que será papá por primera vez junto a su esposa, Tay Dome. La pareja compartió la noticia con imágenes íntimas y un mensaje que emocionó.
vie 27 marzo 2026 09:41 AM
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Taylor Lautner y Taylor Dome (Getty Images)

El actor Taylor Lautner, recordado por su papel como Jacob Black en la saga Crepúsculo, confirmó que está esperando su primer hijo junto a su esposa, Tay Dome.

La noticia, compartida a través de redes sociales, rápidamente generó emoción entre sus fans.

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Taylor Lautner de 'Crepúsculo' y Tay Dome esperan a su primer bebé

El anuncio llegó acompañado de una serie de imágenes íntimas con la pareja posando en un campo abierto, sonriendo y mostrando ultrasonidos del bebé.

Fieles a su estilo cercano, Lautner y su esposa optaron por un mensaje sencillo pero significativo. “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, escribieron, haciendo referencia al peculiar detalle de compartir el mismo nombre tras su matrimonio.

La publicación no tardó en viralizarse, acumulando miles de reacciones y comentarios de felicitación. Figuras del entretenimiento y seguidores de la saga Crepúsculo celebraron la noticia, que marca un nuevo capítulo en la vida del actor.

La relación entre Taylor Lautner y Tay Dome comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil relativamente bajo, alejándose de los escándalos mediáticos.

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Taylor Lautner se ha enfocado a iniciativa de salud mental

Tras comprometerse en 2021, se casaron en noviembre de 2022, consolidando una relación que ahora evoluciona. En entrevistas previas, ambos habían expresado su deseo de formar una familia, aunque también reconocían los retos que implica.

Taylor Lautner
Taylor Lautner (AP)

En los últimos años, Lautner ha enfocado su carrera en proyectos más selectivos y en iniciativas relacionadas con la salud mental, como su pódcast junto a su esposa.

Ahora, con la llegada de su primer hijo prevista para este año, el actor se prepara para asumir uno de los roles más importantes de su vida, en medio del cariño constante de sus seguidores.

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Taylor Lautner Crepúsculo

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