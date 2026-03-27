Lo que comenzó como una cobertura deportiva en Sudáfrica terminó en un proceso legal complejo para dos periodistas mexicanos. Julio Ibáñez y su camarógrafo, Dani García, colaboradores de TUDN (cadena deportiva de Televisa-Univisión), fueron detenidos a mediados de marzo mientras realizaban contenidos rumbo al Mundial de 2026.
Reporteros de Televisa están detenidos en Sudáfrica por uso de dron; los acusan de terrorismo
Reporteros de Televisa están detenidos en Sudáfrica por uso dron
De acuerdo con información confirmada, la detención ocurrió el 18 de marzo en Johannesburgo, inicialmente bajo señalamientos relacionados con su situación migratoria. Sin embargo, el caso tomó otra dimensión cuando las autoridades detectaron el uso de un dron en una zona restringida.
El uso del dispositivo generó alarma entre habitantes de la zona, lo que derivó en una denuncia que activó protocolos de seguridad.
Versiones difundidas posteriormente, incluidas declaraciones del periodista David Faitelson, señalan que el dron habría sobrevolado un área cercana a una escuela vinculada a la comunidad judía, lo que llevó a las autoridades locales a considerar el hecho como una posible amenaza.
A partir de ese contexto, surgieron señalamientos que escalaron incluso a acusaciones relacionadas con terrorismo, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial pública detallada sobre ese cargo específico por parte de autoridades sudafricanas.
🚨Importante: Sobre la detención de dos compañeros en Sudáfrica pic.twitter.com/zhB1WfgTAX
— David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 27, 2026
“Han pasado una pesadilla auténtica en ese país del sur de África. Pimero había un tema migratorio que finalmente se resolvió, porque además fue culpa de las autoridades de ese país. Y segundo, después de haber arrestado o irrumpir en la habitación de hotel donde estaban trabajando, irrumpieron con armas largas, los acusaron de terrorismo. Hágame usted el favor”, reportó el comentarista deportivo David Faitelson.
El comentarista deportivo reprochó, además, que las autoridades de Sudáfrica no hayan investigado sobre la identidad y procedencia de los reporteros mexicanos, que pasaron siete días en prisión.
Los periodistas permanecieron detenidos durante aproximadamente cinco días, periodo en el que estuvieron incomunicados, lo que generó preocupación tanto en el gremio como en México.
Tras ese tiempo, fueron liberados, pero bajo condiciones legales: actualmente se encuentran en arresto domiciliario y no pueden salir del país mientras avanza el proceso judicial. Se prevé que esta situación se extienda varias semanas en lo que se resuelve su estatus.
El caso ya cuenta con seguimiento por parte de autoridades mexicanas. La embajada de México en Sudáfrica ha brindado asistencia consular, mientras que equipos legales trabajan en la defensa de los periodistas.
Hasta ahora, no hay una postura oficial detallada del gobierno sudafricano sobre los cargos finales ni sobre la resolución del caso.