Reporteros de Televisa están detenidos en Sudáfrica por uso de dron; los acusan de terrorismo

Reporteros de Televisa están detenidos en Sudáfrica por uso dron

De acuerdo con información confirmada, la detención ocurrió el 18 de marzo en Johannesburgo, inicialmente bajo señalamientos relacionados con su situación migratoria. Sin embargo, el caso tomó otra dimensión cuando las autoridades detectaron el uso de un dron en una zona restringida.

El uso del dispositivo generó alarma entre habitantes de la zona, lo que derivó en una denuncia que activó protocolos de seguridad.

El periodista Julio Ibañez es de uno de los dos detenidos en Sudáfrica. (Instagram)

Versiones difundidas posteriormente, incluidas declaraciones del periodista David Faitelson, señalan que el dron habría sobrevolado un área cercana a una escuela vinculada a la comunidad judía, lo que llevó a las autoridades locales a considerar el hecho como una posible amenaza.

A partir de ese contexto, surgieron señalamientos que escalaron incluso a acusaciones relacionadas con terrorismo, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial pública detallada sobre ese cargo específico por parte de autoridades sudafricanas.



🚨Importante: Sobre la detención de dos compañeros en Sudáfrica pic.twitter.com/zhB1WfgTAX — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 27, 2026

“Han pasado una pesadilla auténtica en ese país del sur de África. Pimero había un tema migratorio que finalmente se resolvió, porque además fue culpa de las autoridades de ese país. Y segundo, después de haber arrestado o irrumpir en la habitación de hotel donde estaban trabajando, irrumpieron con armas largas, los acusaron de terrorismo. Hágame usted el favor”, reportó el comentarista deportivo David Faitelson.

El comentarista deportivo reprochó, además, que las autoridades de Sudáfrica no hayan investigado sobre la identidad y procedencia de los reporteros mexicanos, que pasaron siete días en prisión.