Orlando Bloom parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Katy Perry. A menos de un año del fin de su relación, el actor habría encontrado nuevamente la ilusión junto a una modelo suiza varios años menor que él.
Orlando Bloom rehace su vida tras su ruptura con Katy Perry con una modelo suiza 21 años menor
Orlando Bloom rehace su vida tras su ruptura con Katy Perry con una modelo suiza 21 años menor
La historia entre Orlando Bloom y Katy Perry, que se extendió durante casi una década y dejó como fruto a Daisy Dove, su única hija en común, llegó a su fin en 2025 en medio de versiones sobre desgaste en la relación. Desde entonces, ambos han seguido caminos distintos, aunque manteniendo un vínculo cordial enfocado en la crianza compartida.
Ahora, el protagonista de Piratas del Caribe vuelve a estar en el foco mediático tras ser vinculado con la modelo suiza de 28 años, Luisa Laemmel, con quien habría comenzado una relación meses después de su separación. De acuerdo con reportes de Daily Mail, la pareja ha sido vista en actitud cercana en eventos públicos.
Según una fuente citada por Daily Mail, "Orlando y Luisa llevan varios meses viéndose discretamente" y "se han convertido en una auténtica familia".
¿Quién es Luisa Laemmel, la nueva novia de Orlando Bloom?
Recientemente, se dieron una escapada a Suiza, donde disfrutaron de unos días de desconexión en lugares lujosos.
Luisa Laemmel ha construido una trayectoria en la industria de la moda con apariciones en medios internacionales. Su actividad profesional se ha enfocado principalmente en campañas publicitarias, destacando especialmente en el ámbito de la moda de baño.
A lo largo de su carrera, ha trabajado con firmas como Calvin Klein, consolidando su presencia dentro del circuito de la moda comercial y de gran alcance.
Katy Perry rehace su vida sentimental junto a Justin Trudeau
Tras su separación de Orlando Bloom en 2025, la vida sentimental de Katy Perry dio un giro inesperado con Justin Trudeau. La relación comenzó poco después de la ruptura y fue confirmada públicamente meses más tarde, marcando una nueva etapa para la cantante.
Desde entonces, ambos han dejado ver una conexión cercana, con apariciones públicas y muestras de afecto en redes sociales, incluyendo viajes y momentos compartidos que evidencian la evolución de su vínculo.
Con el paso de los meses, el romance ha ganado solidez pese a los desafíos de sus agendas y la distancia geográfica. Fuentes cercanas aseguran que la pareja ha apostado por una relación seria, basada en el equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida familiar, priorizando también el bienestar de sus hijos.