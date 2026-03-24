Orlando Bloom rehace su vida tras su ruptura con Katy Perry con una modelo suiza 21 años menor

La historia entre Orlando Bloom y Katy Perry, que se extendió durante casi una década y dejó como fruto a Daisy Dove, su única hija en común, llegó a su fin en 2025 en medio de versiones sobre desgaste en la relación. Desde entonces, ambos han seguido caminos distintos, aunque manteniendo un vínculo cordial enfocado en la crianza compartida.

Ahora, el protagonista de Piratas del Caribe vuelve a estar en el foco mediático tras ser vinculado con la modelo suiza de 28 años, Luisa Laemmel, con quien habría comenzado una relación meses después de su separación. De acuerdo con reportes de Daily Mail, la pareja ha sido vista en actitud cercana en eventos públicos.

Según una fuente citada por Daily Mail, "Orlando y Luisa llevan varios meses viéndose discretamente" y "se han convertido en una auténtica familia".

¿Quién es Luisa Laemmel, la nueva novia de Orlando Bloom?

Recientemente, se dieron una escapada a Suiza, donde disfrutaron de unos días de desconexión en lugares lujosos.

Luisa Laemmel ha construido una trayectoria en la industria de la moda con apariciones en medios internacionales. Su actividad profesional se ha enfocado principalmente en campañas publicitarias, destacando especialmente en el ámbito de la moda de baño.

Luisa Laemmel (Getty Images)

A lo largo de su carrera, ha trabajado con firmas como Calvin Klein, consolidando su presencia dentro del circuito de la moda comercial y de gran alcance.