Nueva ley a favor del cine mexicano: Las películas nacionales deben permanecer al menos dos semanas en cartelera

¿Qué especifica la nueva ‘Ley Federal de Cine y el Audiovisual’?

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que fue propuesta por la Presidencia de la República, con el objetivo de apoyar al cine mexicano y darle mayor atención frente al competencia internacional. Esta nueva legislación sustituye la que existía desde 1992 y había tenido ciertas modificaciones con el paso del tiempo.

Esta ley ordena que las películas nacionales tengan al menos 14 días de publicidad antes de su estreno, así como su permanencia como mínimo dos semanas en salas de cine para que puedan ser vistas por el público.

El objetivo de esta ley es apoyar al cine mexicano. (Getty Images)

De igual manera, se menciona que el cine mexicano tendrá al menos 10% del tiempo en pantalla de los cines, es decir, que por cada 10 funciones que tenga un cine, al menos una deberá ser de un filme nacional.

En esta misma iniciativa, se especifica que el Fomento al Cine Mexicano (Focine) será la figura encargada de apoyar el cine nacional a través del Instituto Mexicano de Cinematografía.