Con el fin de apoyar a las producciones cinematográficas nacionales, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. En esta nueva legislación se ordena que las películas mexicanas permanezcan al menos dos semanas en cines, en horarios similares a filmes internacionales, entre otras condiciones para apoyar al cine nacional.
Nueva ley a favor del cine mexicano: Las películas nacionales deben permanecer al menos dos semanas en cartelera
¿Qué especifica la nueva ‘Ley Federal de Cine y el Audiovisual’?
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que fue propuesta por la Presidencia de la República, con el objetivo de apoyar al cine mexicano y darle mayor atención frente al competencia internacional. Esta nueva legislación sustituye la que existía desde 1992 y había tenido ciertas modificaciones con el paso del tiempo.
Esta ley ordena que las películas nacionales tengan al menos 14 días de publicidad antes de su estreno, así como su permanencia como mínimo dos semanas en salas de cine para que puedan ser vistas por el público.
De igual manera, se menciona que el cine mexicano tendrá al menos 10% del tiempo en pantalla de los cines, es decir, que por cada 10 funciones que tenga un cine, al menos una deberá ser de un filme nacional.
En esta misma iniciativa, se especifica que el Fomento al Cine Mexicano (Focine) será la figura encargada de apoyar el cine nacional a través del Instituto Mexicano de Cinematografía.
¿Cuándo entrará en vigor la ‘Ley Federal de Cine y el Audiovisual’?
Después de que la iniciativa fuera planteada por la Presidencia de la República, la Comisión de Cultura también lo aprobó para posteriormente ser aceptada por la Cámara de Diputados, en una votación donde no tuvo votos en contra ni abstenciones.
Los pasos siguientes son que el Senado de la República determine sus efectos constitucionales para, después, ser publicada en el Diario Oficial junto a su reglamento.
Películas mexicanas más exitosas de la historia
Hasta marzo de 2024 y de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), las 10 películas mexicanas más taquilleras de la historia son:
1. No se aceptan devoluciones (2013) - $600,377,842 MXN.
2. Nosotros los nobles (2013) – $340,299,356 MXN.
3. No manches Frida 2 (2019) - $329,344,152 MXN.
4. ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) - $277,785,684 MXN.
5. Mirreyes contra godínez (2019) - $238,702,189 MXN.
6. No manches Frida (2016) – $222,375,687 MXN.
7. Hazlo como hombre (2017) – $201,034,066 MXN.
8. Ya veremos (2018) - $197,709,023 MXN.
9. La dictadura perfecta (2014) - $189,218,721 MXN.
10. Cásese quien pueda (2014) – $168,390,746 MXN.
Con la aprobación de esta nueva ley se espera que el cine mexicano obtenga mayor atención por parte del público mexicano que tiende a preferir películas internacionales sobre aquellas nacionales.