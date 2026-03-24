Tras años de ausencia por problemas de salud, Céline Dion prepara su regreso a los escenarios

La manera en la que el diagnóstico afectó la carrera de Céline Dion

En el 2022 Celine Dion fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida, una enfermedad autoinmune que provoca rigidez muscular y espasmos al igual que afecta directamente las cuerdas vocales. Este diagnóstico impidió que la cantante continuará con su gira Courage World Tour, la cual ya se había retrasado por los efectos de la pandemia de Covid-19. Su último concierto de esta gira fue en marzo del 2020.

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Cuando anunció su diagnóstico en diciembre del 2022, Celine subió un video a su cuenta de Instagram donde explica que había sido diagnosticada con este síndrome que “afecta todos los aspectos de mi vida”.

Mencionó que la rara condición le ha estado provocando espasmos musculares que afectan su capacidad para cantar y actuar.

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“Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, dijo Dion en un video con lágrimas en los ojos.

Continuó: “Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he tenido.”

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“Los extraño muchísimo”, dijo la cantante a sus fans. “Siempre doy el 100 % cuando hago mis shows, pero mi condición no me está permitiendo darles eso en este momento”.

​​Sin embargo, Dion aseguró que cuenta con un gran equipo médico que trabaja en su recuperación, aunque admitió que ha sido una lucha.

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En el 2024 Celine Dion apareció en los Grammys dónde recibió una ovación de pie por parte del público. Ese mismo año, hizo un pequeño regreso con una aparición para los Juegos Olímpicos en París donde cantó Hymne a L’Amour de Edith Piaf desde la Torre Eiffel.