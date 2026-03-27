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Espectáculos

Luego de casi 30 años los Oscar cambian de sede; estas son las ventajas del teatro Peacock

La Academia trasladará la premiación a un nuevo recinto en el centro de Los Ángeles a partir de 2029, coincidiendo con su aniversario número 100.
vie 27 marzo 2026 12:34 PM
Oscars
Los premios Oscar cambian de sede para el 2029. (Getty Images)

Después de casi tres décadas en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, los organizadores de los premios Oscar han tomado la decisión de cambiar de sede y mudarse al centro de Los Ángeles en 2029, precisamente después de que la ceremonia cumpla 100 años.

Desde 2002, el Dolby Theatre ha sido un espacio clave para la premiación gracias a su ubicación en Hollywood Boulevard. Sin embargo, de cara a su centenario, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas busca renovar el evento y darle un nuevo rumbo.

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¿Cuál será la nueva sede de los Oscar?

La Academia anunció a través de un comunicado que la ceremonia se trasladará al complejo de entretenimiento L.A. Live, específicamente al teatro Peacock, donde se llevará a cabo a partir de 2029.

Este recinto también alberga otros eventos importantes, entre ellos los premios más importantes de la televisión: los Emmy, que se celebran ahí desde 2008.

Teatro Peacock
El teatro Peacock será la nueva sede de los Oscar. (Getty Images)

Ubicado en el centro de Los Ángeles, el teatro Peacock cuenta con una capacidad de hasta 7,100 personas, ajustable según las necesidades del evento, lo que representa un aumento considerable frente a los 3,400 asientos del Dolby Theatre.

Además, el complejo L.A. Live incluye una reciente ampliación en su área exterior, donde se instalará la alfombra roja para recibir a los invitados.

Teatro-Peacock
El teatro Peacock cuenta con una capacidad de 7,100 asientos. (Getty Images)

¿Por qué se eligió el teatro Peacock?

El cambio de sede responde a un acuerdo entre la Academia y la empresa de entretenimiento y deportes AEG, propietaria del complejo L.A. Live. El contrato tiene una duración de 10 años, por lo que los Oscar se realizarán ahí, al menos, hasta 2039.

De acuerdo con AEG, el recinto será adaptado para cumplir con las exigencias de la premiación, con mejoras en áreas como escenario, iluminación, sonido y espacios detrás de cámaras.

Teatro-Peacock
Teatro Peacock en L.A. Live (Getty Images )

Aunque no se mencionó de forma oficial, la decisión también podría estar relacionada con el entorno del Dolby Theatre, que se ubica dentro de un centro comercial y de entretenimiento (Ovation Hollywood), rodeado de tiendas como Sephora o Hot Topic que contrastan con la estética glamurosa del evento y podrían no encajar tanto con lo que se busca de la premiación.

En cambio, el L.A. Live, aunque también es un complejo de entretenimiento, es una zona más enfocada en espectáculos, rodeado de recintos como la Crypto.com Arena, sede de los LA Lakers y de los premios Grammy, así como de otros teatros más pequeños.

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Transmisión en YouTube de los Oscar

El cambio de sede coincide con una transformación importante en la transmisión del evento. La cadena ABC, encargada de emitir la ceremonia desde 1976, realizará su última transmisión en 2028, y a partir de 2029, YouTube tomará su lugar como nueva plataforma oficial.

El acuerdo inicial con la plataforma de videos será por cinco años, lo que permitirá ver los Oscar en YouTube hasta 2033. Esta decisión busca hacer la premiación más accesible y ampliar su alcance a nuevas audiencias.

Oscars
Los premios Oscar cambiarán de sede y de cadena que transmite el evento en 2029. (Getty Images)

A punto de cumplir un siglo de historia, la Academia apuesta por renovarse con cambios significativos en su organización, marcando el inicio de una nueva etapa para una de las ceremonias más importantes del cine.

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Premios Oscar

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