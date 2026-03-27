Luego de casi 30 años los Oscar cambian de sede; estas son las ventajas del teatro Peacock

Después de casi tres décadas en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, los organizadores de los premios Oscar han tomado la decisión de cambiar de sede y mudarse al centro de Los Ángeles en 2029, precisamente después de que la ceremonia cumpla 100 años.
Desde 2002, el Dolby Theatre ha sido un espacio clave para la premiación gracias a su ubicación en Hollywood Boulevard. Sin embargo, de cara a su centenario, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas busca renovar el evento y darle un nuevo rumbo.
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¿Cuál será la nueva sede de los Oscar?
La Academia anunció a través de un comunicado que la ceremonia se trasladará al complejo de entretenimiento L.A. Live, específicamente al teatroPeacock, donde se llevará a cabo a partir de 2029.
Este recinto también alberga otros eventos importantes, entre ellos los premios más importantes de la televisión: los Emmy, que se celebran ahí desde 2008.
Ubicado en el centro de Los Ángeles, el teatro Peacock cuenta con una capacidad de hasta 7,100 personas, ajustable según las necesidades del evento, lo que representa un aumento considerable frente a los 3,400 asientos del Dolby Theatre.
Además, el complejo L.A. Live incluye una reciente ampliación en su área exterior, donde se instalará la alfombra roja para recibir a los invitados.
¿Por qué se eligió el teatro Peacock?
El cambio de sede responde a un acuerdo entre la Academia y la empresa de entretenimiento y deportes AEG, propietaria del complejo L.A. Live. El contrato tiene una duración de 10 años, por lo que los Oscar se realizarán ahí, al menos, hasta 2039.
De acuerdo con AEG, el recinto será adaptado para cumplir con las exigencias de la premiación, con mejoras en áreas como escenario, iluminación, sonido y espacios detrás de cámaras.
Aunque no se mencionó de forma oficial, la decisión también podría estar relacionada con el entorno del Dolby Theatre, que se ubica dentro de un centro comercial y de entretenimiento (Ovation Hollywood), rodeado de tiendas como Sephora o Hot Topic que contrastan con la estética glamurosa del evento y podrían no encajar tanto con lo que se busca de la premiación.
En cambio, el L.A. Live, aunque también es un complejo de entretenimiento, es una zona más enfocada en espectáculos, rodeado de recintos como la Crypto.com Arena, sede de los LA Lakers y de los premios Grammy, así como de otros teatros más pequeños.
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Transmisión en YouTube de los Oscar
El cambio de sede coincide con una transformación importante en la transmisión del evento. La cadena ABC, encargada de emitir la ceremonia desde 1976, realizará su última transmisión en 2028, y a partir de 2029, YouTube tomará su lugar como nueva plataforma oficial.
El acuerdo inicial con la plataforma de videos será por cinco años, lo que permitirá ver los Oscar en YouTube hasta 2033. Esta decisión busca hacer la premiación más accesible y ampliar su alcance a nuevas audiencias.
A punto de cumplir un siglo de historia, la Academia apuesta por renovarse con cambios significativos en su organización, marcando el inicio de una nueva etapa para una de las ceremonias más importantes del cine.