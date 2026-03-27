Luego de casi 30 años los Oscar cambian de sede; estas son las ventajas del teatro Peacock

¿Cuál será la nueva sede de los Oscar?

La Academia anunció a través de un comunicado que la ceremonia se trasladará al complejo de entretenimiento L.A. Live, específicamente al teatro Peacock, donde se llevará a cabo a partir de 2029.

Este recinto también alberga otros eventos importantes, entre ellos los premios más importantes de la televisión: los Emmy, que se celebran ahí desde 2008.

El teatro Peacock será la nueva sede de los Oscar. (Getty Images)

Ubicado en el centro de Los Ángeles, el teatro Peacock cuenta con una capacidad de hasta 7,100 personas, ajustable según las necesidades del evento, lo que representa un aumento considerable frente a los 3,400 asientos del Dolby Theatre.

Además, el complejo L.A. Live incluye una reciente ampliación en su área exterior, donde se instalará la alfombra roja para recibir a los invitados.

El teatro Peacock cuenta con una capacidad de 7,100 asientos. (Getty Images)

¿Por qué se eligió el teatro Peacock?

El cambio de sede responde a un acuerdo entre la Academia y la empresa de entretenimiento y deportes AEG, propietaria del complejo L.A. Live. El contrato tiene una duración de 10 años, por lo que los Oscar se realizarán ahí, al menos, hasta 2039.

De acuerdo con AEG, el recinto será adaptado para cumplir con las exigencias de la premiación, con mejoras en áreas como escenario, iluminación, sonido y espacios detrás de cámaras.

Teatro Peacock en L.A. Live (Getty Images )

Aunque no se mencionó de forma oficial, la decisión también podría estar relacionada con el entorno del Dolby Theatre, que se ubica dentro de un centro comercial y de entretenimiento (Ovation Hollywood), rodeado de tiendas como Sephora o Hot Topic que contrastan con la estética glamurosa del evento y podrían no encajar tanto con lo que se busca de la premiación.

En cambio, el L.A. Live, aunque también es un complejo de entretenimiento, es una zona más enfocada en espectáculos, rodeado de recintos como la Crypto.com Arena, sede de los LA Lakers y de los premios Grammy, así como de otros teatros más pequeños.