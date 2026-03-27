Kim Kardashian está subastando ropa de diseñador, aquí todos los detalles

La razón por la que Kim Kardashian subastará su ropa

La mamá de cuatro hijos compartió en Instagram una serie de imágenes con distintos looks de la serie y junto a ellas anunció su venta: “En All’s Fair, interpreto a una abogada que ve de primera mano cómo el sistema legal puede empoderar a las mujeres o dejarlas atrás, pero en el mundo real, el ‘precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres simplemente no pueden pagar”.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, explicó que subastará las prendas hoy viernes 27 de marzo.

Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

“El 100% de las ganancias netas se destinará directamente a la Legal Aid Foundation of Los Angeles para financiar sus servicios legales gratuitos para mujeres que están luchando por su seguridad, sus hijos y su futuro”, agregó.

“El derecho a un abogado no debería depender del saldo de tu cuenta bancaria. Para muchas mujeres, la asistencia legal es el único puente hacia una orden de restricción, un acuerdo de custodia justo o la oportunidad de reconstruir su vida desde cero”.

“Apoyar a las sobrevivientes implica más que ayudarlas a irse; significa garantizar que nuestro sistema de justicia reconozca la realidad del abuso. Estamos asegurándonos de que ‘justicia para todos’ realmente incluya a todos”. añadió