Kim Kardashian está subastando ropa de diseñador, aquí todos los detalles

Kim Kardashian, de 45 años, reveló que subastará el vestuario de la primera temporada de All’s Fair para recaudar fondos en apoyo a mujeres que están “luchando por su seguridad, sus hijos y su futuro”, con el fin de que puedan acceder a asistencia legal gratuita.
En la serie de Ryan Murphy para Hulu, Kim interpreta a la abogada Allura Grant, conocida por su inteligencia y su gran sentido de la moda.
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La razón por la que Kim Kardashian subastará su ropa
La mamá de cuatro hijos compartió en Instagram una serie de imágenes con distintos looks de la serie y junto a ellas anunció su venta: “En All’s Fair, interpreto a una abogada que ve de primera mano cómo el sistema legal puede empoderar a las mujeres o dejarlas atrás, pero en el mundo real, el ‘precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres simplemente no pueden pagar”.
La estrella de Keeping Up With The Kardashians, explicó que subastará las prendas hoy viernes 27 de marzo.
“El 100% de las ganancias netas se destinará directamente a la Legal Aid Foundation of Los Angeles para financiar sus servicios legales gratuitos para mujeres que están luchando por su seguridad, sus hijos y su futuro”, agregó.
“El derecho a un abogado no debería depender del saldo de tu cuenta bancaria. Para muchas mujeres, la asistencia legal es el único puente hacia una orden de restricción, un acuerdo de custodia justo o la oportunidad de reconstruir su vida desde cero”.
“Apoyar a las sobrevivientes implica más que ayudarlas a irse; significa garantizar que nuestro sistema de justicia reconozca la realidad del abuso. Estamos asegurándonos de que ‘justicia para todos’ realmente incluya a todos”. añadió
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La ropa que va a subastar Kim Kardashian y en dónde
Las prendas en venta incluyen un elegante vestido blanco de escote profundo hecho a medida por Roberto Cavalli, un vestido negro de Mugler con corsé transparente, un vestido strapless amarillo de Valentino y un traje gris de rayas de Hugo Boss, además de otros looks sofisticados de Dior y Dolce & Gabbana.
La fundadora de SKIMS trabajó de forma exclusiva con el director creativo y estilista Soki Mak para curar el vestuario de su personaje.
Las piezas estarán disponibles en subasta desde el viernes 27 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el domingo 29 de marzo a la medianoche a través de @kardashiankloset. Kim también invitó a sus seguidores a hacer clic en el enlace de su biografía de Instagram para apoyar directamente a Legal Aid Foundation of Los Angeles