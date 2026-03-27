El oscuro pasado del guardia de Chappell Roan: fue despedido por Kim Kardashian tras millonario robo

Según el testimonio de la familia, el guardaespaldas intervino de forma “agresiva”, acusando a la niña de acosar a la cantante, lo que la dejó afectada y en llanto.

El hombre involucrado fue identificado como Pascal Duvier, un experto en seguridad con experiencia en el mundo de las celebridades.

Duvier no es un nombre nuevo en este tipo de situaciones. Su historial incluye uno de los episodios más mediáticos en la industria del entretenimiento: el robo que sufrió Kim Kardashian en París en 2016.

En ese entonces, el guardaespaldas estaba a cargo de su seguridad, pero se encontraba fuera del hotel acompañando a otras integrantes de la familia, lo que dejó a Kim Kardashian sin protección durante el asalto en el que le robaron joyas valuadas en aproximadamente 10 millones de dólares.

Guardia de seguridad aclara la polémica con Chappell Roan y la hija de Jude Law. (Getty Images)

Tras el incidente, fue despedido y posteriormente enfrentó una demanda por parte de la aseguradora, que se resolvió años después mediante un acuerdo extrajudicial.

