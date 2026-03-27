El hecho ocurrió durante su estancia en Brasil, en el marco del festival Lollapalooza Brasil, cuando la menor, identificada como Ada Law, hija del actor Jude Law, se acercó brevemente a la artista en el desayuno.
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El oscuro pasado del guardia de Chappell Roan: fue despedido por Kim Kardashian tras millonario robo
Según el testimonio de la familia, el guardaespaldas intervino de forma “agresiva”, acusando a la niña de acosar a la cantante, lo que la dejó afectada y en llanto.
El hombre involucrado fue identificado como Pascal Duvier, un experto en seguridad con experiencia en el mundo de las celebridades.
Duvier no es un nombre nuevo en este tipo de situaciones. Su historial incluye uno de los episodios más mediáticos en la industria del entretenimiento: el robo que sufrió Kim Kardashian en París en 2016.
En ese entonces, el guardaespaldas estaba a cargo de su seguridad, pero se encontraba fuera del hotel acompañando a otras integrantes de la familia, lo que dejó a Kim Kardashian sin protección durante el asalto en el que le robaron joyas valuadas en aproximadamente 10 millones de dólares.
Tras el incidente, fue despedido y posteriormente enfrentó una demanda por parte de la aseguradora, que se resolvió años después mediante un acuerdo extrajudicial.
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Qué pasó exactamente con la hija de Jude Law y el guardia de seguridad de Chappell Roan
De acuerdo con el relato del futbolista Jorginho, pareja de la madre de la menor, la niña simplemente reconoció a la cantante, sonrió y regresó a su lugar.
Sin embargo, Duvier se acercó para reprenderlas, señalando que estaban “acosando” a la artista e incluso cuestionando la educación de la menor.
La madre, Catherine Harding, aseguró que su hija no tomó fotos ni invadió el espacio personal de la artista, lo que intensificó la indignación pública.
Tras la viralización del caso, Chappell Roan se deslindó de lo ocurrido. La cantante afirmó que no presenció la situación y que no dio instrucciones a ningún miembro de seguridad para intervenir.
Además, expresó su pesar por lo sucedido y dejó clara su postura frente a sus fans: no tolera comportamientos agresivos por parte de su equipo.