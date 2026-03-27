A 30 años del éxito de “Vivo por ella”, Andrea Bocelli regresa a México para dar un concierto en el Zócalo de la CDMX

Andrea Bocelli, el historial del tenor más pop y colaborativo de la música contemporánea

Si algo distingue la carrera de Andrea Bocelli es su capacidad para moverse entre la ópera y el pop sin "traicionar" su identidad. “Vivo por ella” es uno de los ejemplos más claros de ese puente: una pieza con estructura lírica, pero accesible para audiencias masivas.

Ese mismo modelo lo ha repetido a lo largo de su carrera mediante duetos estratégicos con figuras del pop global. Cantó con Céline Dion en “The Prayer”, con Ed Sheeran en “Perfect Symphony”, así como con Dua Lipa, Ariana Grande y Jennifer Lopez, entre muchos otros.

Sin embargo, uno de los duetos más recientes que ha hecho y que más han llamado la atención fue el que protagonizó con la colombiana Karol G, con quien grabó una nueva versión de "Vivo por ella", tema que interpretaron juntos en el concierto Grace for the World, realizado en septiembre de 2025 en la plaza de San Pedro en Roma, y que es una canción que tiene gran arraigo entre los mexicanos.