Plutarco Haza asegura que su hijo Nicolás triunfa por méritos propios y no por su apellido

En los últimos años, el término "nepo baby" se ha popularizado para referirse a hijos de celebridades que incursionan en el espectáculo aprovechando la fama o los contactos familiares.

Sin embargo, Plutarco Haza dejó entrever que, aunque su hijo proviene de una familia conocida en el medio, ha procurado construir su carrera por mérito propio.

Ludwika Paleta; Nicolás Haza (Selene Alaide)

“Me siento muy orgulloso, creo que lo está haciendo increíble. En general, como lleva su carrera, me parece muy plausible. Creo que Nicolás es un chavo muy inteligente y ya está volando solo”, comentó el actor ante medios de comunicación.

El actor también explicó que, cuando su hijo comenzó a interesarse por el mundo de la actuación y la producción, sí recibió algunas orientaciones iniciales, aunque subrayó que la mayor parte del camino lo ha recorrido por su cuenta.

