El joven actor, fruto de la relación que el actor mantuvo con Ludwika Paleta, empezó a abrirse paso en el medio artístico, algo que su papá asegura ha logrado gracias a su talento y preparación, y no, por el apellido, como se cree.
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Plutarco Haza asegura que su hijo Nicolás triunfa por méritos propios y no por su apellido
En los últimos años, el término "nepo baby" se ha popularizado para referirse a hijos de celebridades que incursionan en el espectáculo aprovechando la fama o los contactos familiares.
Sin embargo, Plutarco Haza dejó entrever que, aunque su hijo proviene de una familia conocida en el medio, ha procurado construir su carrera por mérito propio.
“Me siento muy orgulloso, creo que lo está haciendo increíble. En general, como lleva su carrera, me parece muy plausible. Creo que Nicolás es un chavo muy inteligente y ya está volando solo”, comentó el actor ante medios de comunicación.
El actor también explicó que, cuando su hijo comenzó a interesarse por el mundo de la actuación y la producción, sí recibió algunas orientaciones iniciales, aunque subrayó que la mayor parte del camino lo ha recorrido por su cuenta.
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Plutarco Haza destaca la independencia y preparación de su hijo Nicolás en la actuación
“A lo mejor al mero principio, cuando recién empezó su carrera como actor, y en el medio, pues también como director, y como asistente, y todo. A lo mejor al principio sí, una pequeña guía para ver qué puertas tocar, etcétera, pero realmente creo que el chavo lo hace muy bien solo, ya tiene 26 años”, señaló.
Plutarco también destacó la preparación académica de su hijo, quien decidió formarse en el extranjero antes de continuar su carrera dentro del entretenimiento, algo que, asegura, habla de su compromiso con el oficio.
“Estudió en una de las mejores escuelas de Canadá, regresó, y cuando tiene alguna duda o no duda, quiere que le dé una opinión sobre algún trabajo, se la doy, pero normalmente soy su fan, más que su guía o su mentor, soy su fan y le aplaudo todo lo que hace”, afirmó.
Aunque el apellido de sus padres inevitablemente lo pone bajo el reflector, Plutarco Haza considera que Nicolás ha demostrado que puede sostener su carrera con trabajo propio.