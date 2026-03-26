A casi dos décadas de su estreno, la icónica casa de Hannah Montana vuelve a abrir sus puertas , pero esta vez en la vida real. Airbnb anunció una experiencia única que permitirá a los fans alojarse en una recreación del hogar de la famosa serie, ubicada frente al mar en Malibú.
La icónica casa de Hannah Montana se convierte en Airbnb por su aniversario: así puedes reservar
La icónica casa de Hannah Montana se convierte en Airbnb por su aniversario
La iniciativa forma parte de una colaboración con Disney para celebrar el 20 aniversario del programa que lanzó a la fama a Miley Cyrus. El proyecto busca trasladar a los visitantes al universo de la ficción con una ambientación cuidadosamente diseñada y llena de referencias nostálgicas.
Entre los elementos más emblemáticos destaca el vestidor giratorio, símbolo de la doble vida del personaje, junto con decoraciones, vestuario y detalles inspirados en la serie original. La experiencia invita a los huéspedes a “vivir lo mejor de ambos mundos”, replicando el espíritu que marcó a toda una generación.
Por otra parte, en el perfil de Airbnb del inmueble aparece como anfitrión Hannah Montana. Incluso, en la descripción se lee un mensaje escrito por el personaje.
“Durante 20 años, todos ustedes han cantado conmigo, han soñado en grande y han vivido lo mejor de ambos mundos a mi lado. Para celebrarlo, te invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa en la playa de Malibú! Pasa la noche en el lugar donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigos y diseñé mis atuendos más emblemáticos".
Cómo reservar la experiencia en la casa de Hannah Montana
Quienes deseen vivir una experiencia al estilo estrella del pop podrán postularse para una reserva ingresando a la página oficial habilitada por la plataforma a partir del 26 de marzo. La solicitud no tiene costo.
En total, se ofrecerán diez noches de alojamiento, distribuidas entre el 6 y el 16 de abril en Malibú, California, con capacidad para hasta cuatro personas por reserva. Cabe destacar que los gastos de traslado hacia y desde el destino no están incluidos.
Durante la estancia, los huéspedes, podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con vistas al océano, espacios recreados de la serie y actividades temáticas como karaoke con sus canciones más populares.
La casa original, utilizada en la serie principalmente para tomas exteriores, se ha convertido con el tiempo en un ícono de la cultura pop. Hoy, gracias a esta iniciativa, vuelve a cobrar vida para una nueva generación de fans que crecieron soñando con ese mundo de fama, música y secretos.