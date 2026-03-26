La icónica casa de Hannah Montana se convierte en Airbnb por su aniversario: así puedes reservar

La icónica casa de Hannah Montana se convierte en Airbnb por su aniversario

La iniciativa forma parte de una colaboración con Disney para celebrar el 20 aniversario del programa que lanzó a la fama a Miley Cyrus. El proyecto busca trasladar a los visitantes al universo de la ficción con una ambientación cuidadosamente diseñada y llena de referencias nostálgicas.

Entre los elementos más emblemáticos destaca el vestidor giratorio, símbolo de la doble vida del personaje, junto con decoraciones, vestuario y detalles inspirados en la serie original. La experiencia invita a los huéspedes a “vivir lo mejor de ambos mundos”, replicando el espíritu que marcó a toda una generación.

Casa de Hannah Montana (Airbnb)

Por otra parte, en el perfil de Airbnb del inmueble aparece como anfitrión Hannah Montana. Incluso, en la descripción se lee un mensaje escrito por el personaje.

“Durante 20 años, todos ustedes han cantado conmigo, han soñado en grande y han vivido lo mejor de ambos mundos a mi lado. Para celebrarlo, te invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa en la playa de Malibú! Pasa la noche en el lugar donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigos y diseñé mis atuendos más emblemáticos".