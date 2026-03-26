Después de semanas de rumores, Alejandro Sanz hizo oficial su romance con la actriz peruana Stephanie Cayo. Sin embargo, lo hizo a su manera, con un mensaje breve, pero contundente: “No te puedo amar más”, escribió el cantante dejado en claro sus sentimientos.
Alejandro Sanz hace oficial su romance con Stephanie Cayo: 'No puedo amarte más'
Hasta hace poco, la relación de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se había mantenido en bajo perfil, pero ahora los gestos públicos son cada vez más frecuentes. En una publicación a propósito del pasado 8 de marzo, Día de la mujer, el cantante gritó a los cuatro vienes que está enamorado de la actriz: "No te puedo amar más".
En otra publicación, Sanz comentó: “Espectacular, gordita bella ❤️”, publicó en otra selfie de la actriz.
El cantante, de 57 años, no suele compartir este tipo de contenido personal de forma tan abierta, por lo que sus publicaciones llamaron especialmente la atención. Para muchos, fue una confirmación clara de una etapa distinta en su vida personal.
Mientras él se muestra más abierto, Stephanie ha optado por ser más reservada. En entrevista con TVO Lima, explicó: “Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”.
Stephanie Cayo, novia de Sanz, quiere cuidar su relación
También dejó claro cómo maneja su vida personal: “He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”.
La actriz incluso compartió un poco más sobre su forma de ver las relaciones: “Las personas que me conocen saben que odio las discotecas, que tardo mucho en hacer nuevos amigos, que estoy chapada a la antigua (…) me encantan las relaciones largas”.
En paralelo, Stephanie atraviesa un buen momento profesional. Actualmente participa en la serie DOC en Netflix, además de proyectos como Yucatán e Invitación a un asesinato, que han fortalecido su carrera.