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Espectáculos

Usher defiende a Puff Diddy pese a su condena y elogia sus 'valiosas contribuciones'

La estrella de R&B describe a Diddy como “un mentor” que le recordaba a “un maestro muy, muy estricto” del que pudo aprender.
mié 25 marzo 2026 07:06 PM
Usher-habla-sobre-Diddy

Usher explicó por qué aún siente un gran respeto por Sean “Diddy” Combs . En una reciente entrevista con Forbes The Enterprise Zone, el cantante de Nice & Slow, de 47 años, habló con franqueza sobre su relación de décadas con el magnate musical, de 56, quien actualmente cumple una condena de 50 meses de cárcel por dos cargos relacionados con la prostitución.

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Usher defiende a Puff Daddy pese a su condena

Durante la entrevista, el periodista de Forbes, Jabari Young, hizo un ejercicio de asociación de palabras, pidiéndole a Usher que dijera en una sola palabra lo que pensaba sobre personas influyentes en su vida.

Usher
Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Tiffany & Co.)

Cuando se trató de Sean Puff Diddy Combs, Usher respondió: “Legado.”

Jabari Young hizo referencia a una entrevista anterior que Usher dio alrededor de 2015, en la que mencionó que “sabía más” como para no distraerse con ciertas cosas durante una gira.

Usher
Getty Images (Robin L Marshall/Getty Images for BET)

Después de que Young señalara que Usher logró evitar “gran parte de la negatividad que claramente sabemos que aparece hoy en la historia de Sean “Diddy” Combs”, el cantante aclaró su postura sobre la situación actual.

Su opinión, que calificó como “controversial”, fue que “no podemos ignorar la realidad de la historia.”

“En muchos sentidos, creo que ciertas personas son juzgadas y quizá no se les reconoce la grandeza que aportan”, dijo Usher. “No tengo nada negativo que decir sobre Sean “Diddy” Combs porque mi experiencia no fue lo que el mundo ha visto ni cómo ha sido manipulado.”

Usher
Getty Images (Paras Griffin/Getty Images for Live Nation)

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La relación de Usher con Puff Diddy

Sean “Diddy” Combs ha trabajado con Usher desde que el cantante era apenas un adolescente, y ambos han mantenido una relación cercana a lo largo de sus carreras.

Usher
Getty Images (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images F)

“No puedo, con ningún sentido de humanidad, dejar de reconocer las valiosas contribuciones que este hombre hizo por nosotros como emprendedores negros, como empresarios, como personas que transforman la cultura y las ideas en algo tangible que se convierte en negocio”, dijo Usher. “Muchísimas personas se beneficiaron de lo que él creó. Y lo reconozco. Por eso lo veo como un legado.”

Usher
Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Refiriéndose al magnate por su antiguo apodo “Puff”, Usher también compartió que ve a Combs como “un mentor” que le recordaba a “un maestro muy, muy estricto” del que pudo aprender “en tiempo real”.

“Le tengo respeto porque entendí que lo que aprendí como empresario, incluso antes de saber realmente qué era hacer negocios, fue resultado de ver las cosas increíbles que él logró y la forma en que se posicionó como hombre de negocios”, añadió.

Usher
Getty Images (Josh Brasted/Getty Images for ESSENCE)

En septiembre de 2024, Sean “Diddy” Combs fue acusado formalmente de cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución. A pesar de haber sido demandado por decenas de personas que lo acusan de conducta sexual inapropiada, él ha negado las acusaciones.

El ejecutivo de Bad Boy fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, condena que actualmente cumple en FCI Fort Dix. Su fecha de liberación fue adelantada más de un mes y ahora está prevista para el 25 de abril de 2028.

Usher
Getty Images (Christopher Polk/Getty Images)

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Usher Sean 'Diddy' Combs

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