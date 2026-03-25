Usher defiende a Puff Diddy pese a su condena y elogia sus 'valiosas contribuciones'

Usher defiende a Puff Daddy pese a su condena

Durante la entrevista, el periodista de Forbes, Jabari Young, hizo un ejercicio de asociación de palabras, pidiéndole a Usher que dijera en una sola palabra lo que pensaba sobre personas influyentes en su vida.

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Cuando se trató de Sean Puff Diddy Combs, Usher respondió: “Legado.”

Jabari Young hizo referencia a una entrevista anterior que Usher dio alrededor de 2015, en la que mencionó que “sabía más” como para no distraerse con ciertas cosas durante una gira.

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Después de que Young señalara que Usher logró evitar “gran parte de la negatividad que claramente sabemos que aparece hoy en la historia de Sean “Diddy” Combs”, el cantante aclaró su postura sobre la situación actual.

Su opinión, que calificó como “controversial”, fue que “no podemos ignorar la realidad de la historia.”

“En muchos sentidos, creo que ciertas personas son juzgadas y quizá no se les reconoce la grandeza que aportan”, dijo Usher. “No tengo nada negativo que decir sobre Sean “Diddy” Combs porque mi experiencia no fue lo que el mundo ha visto ni cómo ha sido manipulado.”