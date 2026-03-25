Lucero y Lucerito celebran a “la mejor abuela del mundo” con tiernas fotos familiares

A través de sus redes sociales, madre e hija celebraron el cumpleaños de la matriarca con una serie de fotografías que rápidamente conquistaron a sus seguidores. En las imágenes se observa a tres generaciones reunidas en un ambiente íntimo y lleno de cariño, reflejando la cercanía que caracteriza a la familia.

“Feliz cumple para mi mamá que siempre es ejemplo de ánimo, alegría ¡y tanto más! Te adoro, que tengas el mejor año má, ¡a celebrar!”, escribió Lucero.

Lucero, su mamá y Lucerito (Instagram)

En una de las postales, las tres posan sonrientes, dejando claro la complicidad entre abuela, madre e hija. Lucero dedicó un mensaje especial acompañado de la imagen, mientras que Lucerito no se quedó atrás y también compartió una selfie del encuentro, en la que expresó su amor con palabras llenas de ternura: felicitó a quien describió como “la mejor abuela del mundo”.

"Feliz cumple a la mejor mamá, compañera, hermana, pero, sobre todo, ¡a la mejor abuela del mundo! Te amo”, escribió Lucerito.

Lucero, su mamá y Lucerito. (Instagram)

Aunque no se revelaron detalles del festejo, todo apunta a que se trató de una celebración privada, como suele ocurrir en los momentos importantes de la familia. Otros integrantes, como el hermano de la cantante, también se sumaron a las felicitaciones con mensajes públicos.