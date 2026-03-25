Lucero volvió a mostrar el fuerte lazo que la une a su familia al compartir un emotivo momento junto a su hija Lucerito Mijares y su mamá, Lucero León.
Lucero y Lucerito celebran a "la mejor abuela del mundo" con tiernas fotos familiares
Lucero y Lucerito celebran a “la mejor abuela del mundo” con tiernas fotos familiares
A través de sus redes sociales, madre e hija celebraron el cumpleaños de la matriarca con una serie de fotografías que rápidamente conquistaron a sus seguidores. En las imágenes se observa a tres generaciones reunidas en un ambiente íntimo y lleno de cariño, reflejando la cercanía que caracteriza a la familia.
“Feliz cumple para mi mamá que siempre es ejemplo de ánimo, alegría ¡y tanto más! Te adoro, que tengas el mejor año má, ¡a celebrar!”, escribió Lucero.
En una de las postales, las tres posan sonrientes, dejando claro la complicidad entre abuela, madre e hija. Lucero dedicó un mensaje especial acompañado de la imagen, mientras que Lucerito no se quedó atrás y también compartió una selfie del encuentro, en la que expresó su amor con palabras llenas de ternura: felicitó a quien describió como “la mejor abuela del mundo”.
"Feliz cumple a la mejor mamá, compañera, hermana, pero, sobre todo, ¡a la mejor abuela del mundo! Te amo”, escribió Lucerito.
Aunque no se revelaron detalles del festejo, todo apunta a que se trató de una celebración privada, como suele ocurrir en los momentos importantes de la familia. Otros integrantes, como el hermano de la cantante, también se sumaron a las felicitaciones con mensajes públicos.
El respaldo clave: así protegió la mamá de Lucero sus primeros pasos en la fama
Desde muy pequeña, Lucero tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo, una decisión que tomó por sorpresa a su familia, completamente ajena al medio artístico. En una entrevista con Despierta América, la intérprete recordó cómo su madre reaccionó cuando le confesó su sueño: sin experiencia en la industria, pero con determinación, decidió acompañarla desde el primer momento.
Fue así como, con apenas 10 años, la llevó a una audición pensando que quizá se le pasaría la inquietud. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: ese primer acercamiento marcó el inicio de una carrera que con el tiempo se consolidaría con éxito.
Una vez dentro del medio, Lucero León asumió un papel fundamental, no solo como apoyo emocional, sino como una férrea protectora. La cantante ha reconocido que su madre estuvo “al pie del cañón”, cuidando cada paso y tomando decisiones clave, incluso negociando directamente con figuras de peso en la industria como Emilio Azcárraga Milmo.