La emotiva lección que Luka, el hijo de Alberto Guerra, le dio sobre lo que significa ser fuerte

Aunque suele ser muy reservado con su vida familiar, Alberto Guerrahabló de manera abierta sobre un detalle muy personal durante su participación en el podcast Se regalan dudas, conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie.
Durante la conversación, el actor abordó temas que van desde su infancia en Cuba hasta su experiencia como papá, destacando cómo su historia personal ha influido en la forma en que hoy educa a su hijo, Luka.
Publicidad
Alberto Guerra aprende de su hijo una nueva forma de ser hombre
Al hablar sobre cómo aborda el tema de la masculinidad con su hijo Luka, de 6 años, Alberto Guerra explicó que es una idea que ha ido construyendo con el tiempo. El actor reconoció que creció en un entorno donde “ser hombre” estaba asociado con la fuerza y, en muchos casos, con imponer respeto a través de la violencia, algo que hoy busca cambiar.
Desde su papel como papá, intenta transmitirle a su hijo una visión más consciente, alejada de los estereotipos tradicionales. Incluso, aseguró que ha sido su propio hijo quien le ha enseñado nuevas formas de entender lo que significa ser un hombre fuerte en la actualidad.
"Mi hijo me ha enseñado mucho más a mí de lo que es ser un hombre fuerte, de lo que yo le he podido enseñar a él. Creo que la definición de fortaleza de los hombres de mi generación, para arriba, siempre parte desde la violencia y desde la capacidad que tienes tú físicamente, de no permitir el abuso, que nadie se te imponga y la fortaleza de seguir adelante pase lo que pase", explicó el actor.
Aunque Luka aún es muy pequeño, Alberto Guerra compartió que su hijo ya le ha enseñado mucho sobre cómo reaccionar ante una provocación. El actor contó que, tras un pequeño altercado con otro niño en una fiesta, decidió hablar con él sobre lo ocurrido, pero fue Luka quien terminó dándole una lección al mostrarle una forma más tranquila y consciente de enfrentar la situación.
"Cuando llegué a la casa, me puse a hablar con mi hijo, él va a karate, es un niño muy fuerte físicamente sin ser consciente y me contó que un niño mayor que él lo había empujado, lo había agarrado del cuello, cosas de niños y lo primero que le dices: 'la próxima vez le partes la nariz'", contó.
Publicidad
La enseñanza de Luka que cambió la visión de Alberto Guerra
Ante el comentario Alberto Guerra de reaccionar de manera violenta, Luka le dio la lección más grande de su vida: "Eso fue lo que a mí me enseñaron, entonces, mi hijo me miró y me dijo, pero si yo le rompo la nariz, ¿yo sería más tonto que él no? y me dejó sin palabras en ese momento", contó.
El actor reconoció que la reacción de Luka fue coherente con los valores que le enseñan en casa, donde la violencia nunca es una opción: "No es esta cosa de dejarte, de dejar que te violenten, es una cosas de entender realmente desde la raíz, porque lo pregonamos mucho, pero cuando llega el momento de responder, recurrimos a la violencia, entonces le pregunté, ¿qué hiciste? y me dijo: 'Nada, me di la media vuelta, no me había lastimado tanto, me fui a jugar con otros, al otro lado de la fiesta'. Nunca más él habló de este niño, no le causó un trauma y me di cuenta que había mucha más consciencia por parte de él, de estas palabras que había escuchado de mí", explicó.
Durante la conversación, el actor reflexionó sobre cómo ha cambiado su forma de entender la fortaleza y la masculinidad a partir de su experiencia como padre. El actor reconoció que este proceso no ha sido sencillo, pues implica cuestionar lo que aprendió desde niño y construir, junto a su hijo, una nueva manera de reaccionar ante el mundo.
"Me di cuenta que la idea de fortaleza que yo le estoy dando a él, no tiene nada que ver con la que me dieron a mí, pero al mismo tiempo la vamos aprendiendo juntos, no tengo todas las respuestas para él, porque no las tengo para mí, porque me muerdo la mano y digo "no reacciones, porque sistemáticamente he sido reaccionario, porque desde que nací me enseñaron a ser reaccionario, porque ser extranjero significa estar a la defensiva en este mundo, por muchas cosas que no quiero que él cargue", finalizó.