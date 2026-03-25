La emotiva lección que Luka, el hijo de Alberto Guerra, le dio sobre lo que significa ser fuerte

La enseñanza de Luka que cambió la visión de Alberto Guerra

Ante el comentario Alberto Guerra de reaccionar de manera violenta, Luka le dio la lección más grande de su vida: "Eso fue lo que a mí me enseñaron, entonces, mi hijo me miró y me dijo, pero si yo le rompo la nariz, ¿yo sería más tonto que él no? y me dejó sin palabras en ese momento", contó.

Alberto Guerra (Instagram)

El actor reconoció que la reacción de Luka fue coherente con los valores que le enseñan en casa, donde la violencia nunca es una opción: "No es esta cosa de dejarte, de dejar que te violenten, es una cosas de entender realmente desde la raíz, porque lo pregonamos mucho, pero cuando llega el momento de responder, recurrimos a la violencia, entonces le pregunté, ¿qué hiciste? y me dijo: 'Nada, me di la media vuelta, no me había lastimado tanto, me fui a jugar con otros, al otro lado de la fiesta'. Nunca más él habló de este niño, no le causó un trauma y me di cuenta que había mucha más consciencia por parte de él, de estas palabras que había escuchado de mí", explicó.

Zuria Vega y Alberto Guerra

Durante la conversación, el actor reflexionó sobre cómo ha cambiado su forma de entender la fortaleza y la masculinidad a partir de su experiencia como padre. El actor reconoció que este proceso no ha sido sencillo, pues implica cuestionar lo que aprendió desde niño y construir, junto a su hijo, una nueva manera de reaccionar ante el mundo.

"Me di cuenta que la idea de fortaleza que yo le estoy dando a él, no tiene nada que ver con la que me dieron a mí, pero al mismo tiempo la vamos aprendiendo juntos, no tengo todas las respuestas para él, porque no las tengo para mí, porque me muerdo la mano y digo "no reacciones, porque sistemáticamente he sido reaccionario, porque desde que nací me enseñaron a ser reaccionario, porque ser extranjero significa estar a la defensiva en este mundo, por muchas cosas que no quiero que él cargue", finalizó.